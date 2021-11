Von Friedemann Orths

Epfenbach. Dort, wo eigentlich Kinderlachen durch die Räume schallen sollte, brummen jetzt die Bautrockner. Nach der Überschwemmung in der Kinderkrippe des katholischen Kindergartens vergangene Woche steht das hintere Gebäude der Einrichtung momentan zwangsweise leer. Ein wohl mutwillig verstopftes Kinderklo und dessen manipulierte Spülung haben tausende Liter Wasser durch das Gebäude fließen lassen. Tanja Bacinski, die erst seit knapp zwei Monaten die Leitung der Einrichtung übernommen hat, steht mit ihrem Team schon vor einem ziemlich großen Problem.

"Hier ist alles unter Wasser gestanden", sagt Bacinski, während sie auf den Boden des Raumes zeigt. Dort liegen die Schläuche der Bautrockner, die eine Firma dort aufgestellt hat. Sie führen zu Löchern in den Bodenplatten, aus denen etwa alle zwei Tage rund 500 Liter Wasser gesaugt werden. Am Anfang mussten die Behälter sogar zwei Mal täglich geleert werden. Daneben sind auf einem Tisch noch Teppiche und Stühle gestapelt, auch Spielzeug haben die Erzieherinnen noch schnell vom Boden aufgeklaubt, als sie am Montagmorgen vergangener Woche das Wasser sahen.

Dann folgten für Bacinski unzählige Telefonate mit der Verrechnungsstelle der Kirche, mit Firmen, eine Aussage bei der Polizei und schließlich ganz viel Improvisation: Denn schnell war klar, dass das Gebäude wohl für den Rest des Jahres nicht mehr genutzt werden kann. Wo kommen die neun kleinen Krippenkinder jetzt unter? Denn im Nebengebäude ist normalerweise Platz für nur rund 40 Kinder. Großes Glück war, dass ein Versuch fehlgeschlagen ist, den gleichen Schaden auch im Hauptgebäude anzurichten: Auch dort wurde eine Toilette mit einer Klopapierrolle verstopft, aber da sie größer als die andere war, lief das Wasser dort nicht über. Momentan ist die Einrichtung zwar nicht voll belegt, aber in einem Kindergarten gehts schon an "normalen" Tagen oft nie ganz normal zu. "Das reißt das Team in ein Loch", sagt Bacinski.

Von "erheblichen organisatorischen Problemen" und einer "äußert ärgerlichen Situation" spricht auch Moritz Schaffrath, der bei der Verrechnungsstelle der Kirche für die Kindergärten zuständig ist. Der wirtschaftliche Schaden sei noch nicht zu beziffern, erst wenn das Gebäude wieder trocken ist, kann nach weiteren Schäden geschaut werden. Die Polizei geht von mehreren 10.000 Euro aus. Besonders ärgerlich ist auch, dass das Gebäude nach einem Schimmelbefall frisch renoviert wurde und die Kleinen erst im Februar wieder eingezogen waren.

Wer die Toilette verstopft und die Spülung manipuliert hat, kann sich Leiterin Bacinski nicht erklären. Es gibt mehrere Personen, die einen Schlüssel haben. Den Übeltäter zu finden, ist jetzt Aufgabe der Polizei.

"Organisatorisches Umdenken, Ausloten und Überdenken" sind jetzt gefragt, erklärt Bacinski: Aus zwei Gruppenräumen des Kindergartens wurden kurzerhand drei, ein Schlafraum für die Krippenkinder wurde ebenfalls geschaffen. Nicht optimal, denn natürlich ist es dort lauter als in der Krippe. Aber besser als nichts. Glücklicherweise kann der Kindergarten den Gemeinderaum nebenan jetzt die ganze Zeit nutzen. Andere Gruppen, die dort sind, stecken für den Kindergarten extra zurück, sagt Bacinski. Wie der Raum genau genutzt wird, spricht das Kindergarten-Team jetzt noch ab. Man probiere momentan auch vieles aus.

Was Bacinski immer wieder betont: "Wir sind ein ganz tolles Team", lobt sie ihre elf Kolleginnen. Man halte zusammen und gestalte den Tag für die Kinder "mit viel Liebe und Spaß". Man helfe sich gegenseitig, und da die Corona-Regeln mittlerweile nicht mehr so strikt sind, können auch Erzieherinnen aus anderen Gruppen mal kurz einspringen. Zuvor waren die Gruppen wegen des Infektionsschutzes getrennt. "Ich weiß nicht, wie es während der Pandemie geworden wäre", sagt Bacinski.

Das Wichtigste ist aber, dass es den Kindern gut geht, sagt Bacinski. Denn die pädagogische Arbeit läuft natürlich weiter; lediglich in der vergangenen Woche hatte man eine Notbetreuung eingerichtet. St. Martin steht vor der Tür, dann kommt der Advent, in dem man den Kindern eine besonders schöne Zeit bereiten will. Eigentlich wollte man die Krippe ganz kuschelig gestalten. Aber die Planung ist "über den Haufen geschmissen worden", sagt die Leiterin. Jetzt will das Team schauen, "wie wir es stressfrei gestalten können, um die Zeit zu genießen". Und das Kinderlachen schallt jetzt eben nur durchs Hauptgebäude. Die Bautrockner hört man dort nicht.