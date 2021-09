Von Birgit Blawert

Epfenbach. Von dem Instrument geht eine Magie aus. Sobald der Klang den Raum erfüllt, tauchen Bilder vor dem geistigen Auge auf – von feudalen Damen in ausladenden Kleidern und mit hochgesteckten Frisuren, von eleganten Herren in weißen Kniestrümpfen und mit gelockten Perücken, die in einem prunkvollen Salon einem Kammerkonzert lauschen. Die Zeit des pompösen Barocks, die man von Gemälden und dank historischer Filme kennt, wird wieder lebendig, wenn ein Cembalo erklingt. Es entführt in eine Zeit, als Komponisten wie Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi oder Johann Sebastian Bach ihre Meisterwerke schrieben.

Das Geheimnis des Tasteninstruments, das äußerlich einem Flügel ähnelt: Hier werden die Saiten nicht mit Hämmerchen angeschlagen, um einen Ton zu erzeugen, sondern mit Plektren – sogenannten Kielen – gezupft. Das ergibt einen hellen, obertonreichen Klang. Solchen "Zupfklavieren" hat sich der Epfenbacher Joachim Ackermann mit Herz und Seele verschrieben. Er ist einer der wenigen Cembalobaumeister in Deutschland.

Seine Passion begann einst ganz profan: Kurz vor dem Abitur stehend, besuchte seine Klasse ein Berufsinformationszentrum. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich beruflich orientieren können. "Da bin ich über das Fachgebiet ‚Klavier- und Cembalobau‘ gestolpert. Da habe ich mir gedacht, das will ich machen." Musisch nicht ganz unvorbelastet war der Teenager damals schon, er hatte Klavierunterricht. Nun reizte ihn die "Mischung, Handwerk mit etwas Musikalischem zu verbinden". Bevor er das verwirklichen konnte, machte er erst einmal eine Schreinerlehre in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Dann wollte es das Schicksal, dass der renommierte Cembalobauer Michael Walker aus Eschelbronn einen Ausbildungsplatz zu bieten hatte. So begann Mitte der 1990er-Jahre Ackermanns neues Leben im Kraichgau.

Als Geselle beendete er seine zweite Ausbildung – und das Metier hatte ihn gepackt: Zwei Jahre lang besuchte er nun die Bundesfachschule für Klavier- und Cembalobau in Ludwigsburg. Mit Erfolg, wie sein Meisterstück beweist: ein 2,60 Meter langes, ein Meter breites und rund 100 Kilogramm schweres Cembalo, das in sechswöchiger Handarbeit entstand. Vorbild hierfür war ein Instrument eines berühmten flämischen Cembalobauers aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, das in einem Washingtoner Museum ausgestellt ist.

Heute arbeitet Ackermann hauptberuflich als Schreiner. Aber seine Liebe zum Cembalo hat ihn nie verlassen. So gilt er in der Region als Spezialist, wenn’s ums Reparieren oder das Stimmen dieses historischen Instruments geht. Das Orchester des Nationaltheaters Mannheim beispielsweise bucht ihn regelmäßig, um seinem Cembalo und dem Hammerklavier den richtigen Ton zu entlocken.

Aber auch sein eigenes Instrument, das er vor 20 Jahren schuf, wird gerne zu Gehör gebracht: Ensembles können es sich für ihre klassischen Konzerte ausleihen. Schließlich ist es, sagt Ackermann, "ein großes, schweres Instrument, das nicht jeder Musiker einfach mal zuhause hat. Dann komme ich zum Zug". Dankbar angenommen wird dieses Angebot beispielsweise von der Liederhalle in Stuttgart, von der Wagner-Gesellschaft in Mannheim oder auch von Kirchengemeinden.

So leistet der 53-jährige Vater von drei erwachsenen Kindern und Großpapa von zwei Enkeln, der sich auch noch in der evangelischen Kirchengemeinde Epfenbach engagiert, einen Beitrag dazu, eine musikalisch großartige Epoche lebendig zu halten.