Epfenbach. (oh) Gelangt auch Epfenbach bei der Breitbandversorgung zeitnah auf die digitale Überholspur? Aktuell liegen der BBV drei Wochen vor dem Vermarktungsende in der Gemeinde zwei Drittel der benötigten Verträge vor.

Die letzten drei Wochen der Vermarktungsphase läutet das Unternehmen mit einem Infoabend für alle Interessierten und bisher noch unentschlossenen Privatpersonen und Gewerbetreibenden ein. Sie findet am Mittwoch, 4. Juli, um 19 Uhr im Clubhaus des VfB Epfenbach, Westliche Ringstraße 2, statt.

Insgesamt will die BBV in Epfenbach rund 1,6 Millionen Euro in den Ausbau eines Glasfasernetzes investieren. Voraussetzung dafür ist, dass sich bis zum 20. Juli insgesamt 478 Haushalte und Gewerbetreibende in der Gemeinde für einen Vertrag mit dem Unternehmen entscheiden.

Noch fehlt rund ein Drittel der benötigten Verträge. Wolfgang Ruh, BBV-Geschäftsführer Vertrieb, zeigt sich jedoch optimistisch: "Wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, uns viele Bürgerinnen und Bürger und die Vereine, wie etwa der VfB Epfenbach, so toll unterstützen und es einen ähnlichen Endspurt wie in den Nachbarkommunen gibt, wird auch Epfenbach bei der Versorgung mit schnellem Internet mit der Glasfaser seinen Platz ganz weit vorne in der Region und sogar in Deutschland haben."

Interessierte Bürger sowie Gewerbetreibende können sich am BBV-Mobil am Marktplatz gegenüber der Kirche informieren. Mitarbeiter stehen dort von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr bereit. Bis zum 20. Juli verzichtet die BBV auf Glasfaser- und Hausanschlusskosten.