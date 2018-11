Von Tim Kegel

Sinsheim. Wie lässt sich das Sportwesen in Sinsheim künftig besser aufstellen? Antworten erhofft sich das Rathaus von einem Sportentwicklungsplan, den das Stuttgarter Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung erstellt hat. Projektleiterin Dr. Julia Thurn hat das Konzept jetzt dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung vorgestellt.

Einiges aus dem Papier ist bekannt: Hätte "die Schwarmintelligenz des Gremiums möglicherweise für eine kostengünstigere Bearbeitung des Themas eingesetzt" werden können? Dieser Ansicht ist Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel, selbst Sportler und früherer Lehrer an der Realschule, die wiederum eine stark frequentierte Sporthalle hat. Auch SPD-Rat Michael Czink hieb in eine ähnliche Kerbe, sprach seit längerem bekannte "Defizite in der Kernstadt" an. CDU-Sprecher Friedhelm Zoller glaubt, dass das neue Konzept "allen die Arbeit erleichtern" wird.

Ein Hauptproblem im Verein sei "die mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit". Mitgliederschwund sei "ein deutliches Problem", während es oft nicht an Jugend, sondern an tatkräftigen erwachsenen Helfern fehle. Der Organisationsgrad in Sportvereinen liege bei 32 Prozent; Frauen seien unterrepräsentiert.

Sinsheim hat viele Fußballplätze; jene mit Kunstrasen entzerrten die Situation und entlasteten die Hallen. Sogar von "Überkapazitäten an Klein- und Großspielfeldern" ist in dem Papier die Rede. Der Versorgungsgrad an sportlichen Möglichkeiten - "vom Golfplatz bis zur ,Alla-Hopp-Anlage‘" im Postgarten - werde jedoch in der Bevölkerung und von mehr als der Hälfte der Vereine als "überdurchschnittlich" oder zumindest "gut" empfunden, sagt die Referentin. Auch die neuen Sportstätten rund ums Helmut-Gmelin-Stadion trügen zu diesem positiven Eindruck bei.

Diesen gibt es nicht überall: "Zwei von zehn Schulen" - die Schule am Giebel in Steinsfurt und die Theodor-Heuss-Schule - bemängelten "keinen bewegungsfreundlichen Schulhof", allerdings sind dort Ausbaumaßnahmen in Vorbereitung; an der Carl-Orff-Schule (COS) - kürzlich für einen Millionenbetrag saniert und mit einer Sporthalle ausgestattet - wurde eines der "größten Defizite" bei den Hallen festgestellt - die COS-Halle muss allerdings zurzeit als Alternative für die Stadthalle herhalten. Satte 41 Prozent der Vereine beklagten "die Hallenkapazitäten im Winter".

Die Leistungen und Bemühungen der Stadtverwaltung für den Vereinssport würden indessen als "auffallend gut" bewertet, sagte Julia Thurn. Die Konzeption sei gemeinsam mit Vereinsvertretern erarbeitet worden, erläuterte Karin Blum - im Rathaus zuständig fürs Projekt - der RNZ. Vorausgegangen seien mehrere Workshops zur Analyse von Stärken und Schwächen.

Klar als Stärken definiert wurden ein breites Sportangebot in allen Stadtteilen, zahlreiche Kooperationen zwischen Vereinen, die städtischen Vereinsfördermittel, Zustand und Pflege der Sportanlagen, das Angebot an Bewegungsräumen sowie die Landschaft. Als Schwächen sah man unter anderem die bekannten Engpässe bei Hallen, konkurrierende Interessen bei deren Belegung, die Gebundenheit an den Stadtteil, aber auch das Fehlen einer Großsporthalle. Auch Neid unter verschiedenen Vereinen wurde genannt.

Empfehlungen in der Konzeption sind unter anderem eine Vereinfachung der Bürokratie, Regelungen zur Pflege und Nutzung von Kunstrasenplätzen, eine Prioritätenliste zur Vergabe von Hallen und Räumen oder auch der Einbau von Trennvorhängen in Mehrfeldhallen.

Erneut den Kontakt mit Vereinen suchen will jetzt das Rathaus. Der Entwicklungsplan soll ihnen zugehen und als Arbeitsgrundlage dienen, wie Karin Blum schildert. Mittelfristig glaubt sie, würden wegen des Ehrenamts-Rückgangs "mehr Vereins-Kooperationen nötig", möglicherweise auch überörtlich. Ihr schwebt "ein Sport-Stammtisch" mit Vereinsvertretern vor, der jährlich stattfinden könne. Angehen wolle man möglichst bald auch eine Hallenkonzeption, verlautet aus Ratskreisen.