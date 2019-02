Von Alexander Becker

Sinsheim. Modellbahnfreunde aus ganz Süddeutschland kamen am Samstag zum 38. Mal beim internationalen Tausch- und Markttag in der Elsenzhalle zusammen. Eingeladen hatten die Eisenbahnfreunde Kraichgau, sie konnten sich über mangelndes Publikumsinteresse nicht beklagen. "Wir sind absolut zufrieden", berichtete der Referent der Gastgeber für den Bereich "Modellbahn", Martin Baumann, schon gut eine Stunde vor dem Ende der von 10 bis 16 Uhr dauernden Traditionsveranstaltung. Kein Wunder - stand doch aufgrund der Tatsache, dass unlängst die Bühne in der Elsenzhalle abgebaut worden war, dort noch mehr Platz für die diesmal rund 70 Aussteller zur Verfügung.

Unter ihnen waren neben gewerblichen Anbietern auch etliche Privatpersonen, die ihren Hobbykeller etwas zu leeren versuchten. Auf penibel hintereinander aufgereihten Tapeziertischen stapelten sich Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven unterschiedlichster Maßstäbe, passendes Schienenmaterial, Modellhäuser und noch etliches weiteres Zubehör, um die heimische Anlage zu verschönern. Bei vielen Modellbahnern nimmt diese den gesamten Keller oder Dachboden ein - nicht so im Falle von Peter Röpke. Der Tüftler aus Sandhausen baut seit mehreren Jahren Miniaturanlagen, die in einen Aktenkoffer passen. Diese Idee hatte zwar schon Märklin vor vielen Jahren mit diversen "Miniclub"-Koffern (Spur Z), doch Röpke arbeitet mit nahezu allen gängigen Nenngrößen: H0 (Maßstab 1:87), TT (Maßstab 1:120), N (Maßstab 1:160) und Z (Maßstab 1:220).

Meterweise Neues und Gebrauchtes rund um das Modellbahnhobby haben rund 70 Händler am Samstag während des 38. Internationalen Tausch- und Markttages in der Elsenzhalle angeboten. Foto: Alexander Becker

Unabhängig davon sind alle Koffer, die er fertigt, enorm detailliert. Diesmal hatte er unter anderem einen Spur-Z-Koffer mit funktionierender Oberleitung sowie ein weiteres Exemplar dabei, in dem er unter anderem die kleinste Modellbahn der Welt verbaut hat. Die aus Japan stammende Normspur TY ist im Maßstab 1:1000 gehalten und kommt ohne drehende Radsätze aus.

Auf konventionelles H0-Material setzen derweil die Modellbahnfreunde Sulmtal, die wiederholt in den Kraichgau gekommen waren. "Wir sind zum dritten Mal hier und haben einige Module unserer Großanlage mitgebracht", verriet mit Jochen Hampel ein Mitglied des im Bahnhof Obersulm-Willsbach beheimateten Vereins. Er und sieben Mitstreiter brauchten etwa eineinhalb Stunden, um das etwa acht auf sechs Meter große Diorama aufzubauen. "Die einzelnen Elemente entsprechen dem Nord-Modul-Standard, sodass wir sie bei Veranstaltungen wie dieser bei Bedarf mit kompatiblen Modulen befreundeter Vereine kombinieren können", erklärte Hampel. Da er und seine Clubkollegen den Fahrbetrieb auf ihrer Anlage sicherstellen mussten, blieb ihnen kaum Zeit, um bei den diversen Händlern auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Die Modellbahnfreunde Sulmtal hatten Module ihrer Großanlage mitgebracht. Foto: Alexander Becker

Peter Röpke erstand dagegen einige Post-Modellautos: "Die sind für den Koffer eines indischen Arztes, der schon die zweite Anlage bei mir bestellt hat", betonte er das internationale Interesse an seinen Kreationen. Größer war allenfalls das an den kulinarischen Köstlichkeiten, die von den Landfrauen der Elsenzstadt angeboten wurden. "Steaks und Würste waren schon zwei Stunden vor Schluss ausverkauft", freute sich mit Gerlinde Stäbler deren Vorsitzende. Nach Möglichkeit werde man die Eisenbahnfreunde Kraichgau auch beim nächsten Tausch- und Markttag unterstützen. Der findet laut Martin Baumann nicht erst in einem Jahr, sondern bereits am Samstag, 16. November, in der Elsenzhalle statt. "Aufgrund der großen Nachfrage wollen wir das mal ausprobieren", erklärt Baumann. Dessen Amtskollege für den Bereich "Verkehr", Jens-Jochen Roth, nahm abschließend die Verlosung der Hauptpreise eines Gewinnspiels vor. Zwei davon entfielen zufälligerweise auf Vater und Sohn: Julian Fleckenstein-Molz gewann ein Baden-Württemberg-Ticket, Filius Jona Molz eine Tageskarte für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).