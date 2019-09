Sinsheim. (cba) Annahme, Liebe, Toleranz - diese Attribute sollen den Geist des Projektes prägen. Mit dem Hoffnungshaus, das bereits im Juli bezogen wurde, werden Ziele verfolgt, die allein mit Gesetzen und Beschlüssen nicht zu erreichen sind. "Das kann keine Politik durch Geld sponsern", sagte Marcel Fink, Vorsitzender der Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration (Sam). Die Menschenrechte im Blick halten und die Würde achten: "Darum geht es uns", sagte Fink. Ein "Gott sei Dank" bescheinigte er diesem Projekt, durchaus im Wortsinne gemeint, denn der Verein Sam und das Begegnungs-Café "Sam - international", seit mehr als zehn Jahren Anlaufstelle für geflüchtete und einheimische Menschen, haben einen christlichen Hintergrund. Dankesworte äußerte Fink reichlich, vor allem an die Ehrenamtlichen gerichtet: "Ihr Engagement ist unbezahlbar."

Das integrative Wohnprojekt in der Dührener Straße 1 ist das siebte seiner Art, weitere sind in der Mache. "Wir wollen, dass die Menschen auch mit ihrer Seele ankommen", erklärte Fink und unterstrich den Kerngedanken: "Gemeinsam sind wir ein starkes Netz."

"Ich bin begeistert, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben", meinte Oberbürgermeister Jörg Albrecht dazu. Das Hoffnungshaus zeige, "dass wir eine weltoffene Stadt sind". Albrecht unterstrich: "Unser Ziel ist es, dass Menschen nicht am Rande unserer Gesellschaft leben, sondern ein Teil davon werden."

Marcus Witzke, der Vorsitzende der "Hoffnungsträger Stiftung", sprach von einem "Zusammenspiel von Stadt und Stiftung" zugunsten eines integrativen Wohnprojektes, das den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit auffange. "Wer in Deutschland echte Freunde gefunden hat, der hat auch Heimat gefunden."

Das standortspezifische Konzept des Hoffnungshauses, in dem Geflüchtete und Einheimische in Wohngemeinschaften, Familien oder als Single leben, ist auf vier Stockwerke verteilt und bietet eine Wohnfläche von insgesamt rund 830 Quadratmetern. Sieben der elf Wohneinheiten sind von der Stadt Sinsheim angemietet und werden von rund 30 geflüchteten Menschen bewohnt. Inklusive der beiden momentan noch leerstehenden Wohnungen werden die weiteren vier Wohneinheiten von etwa zehn einheimischen Mietern genutzt.

Das Projekt wurde in nur wenigen Monaten reiner Bauzeit realisiert - der Spatenstich fand im Januar statt. Die Leitung des Hoffnungshauses übernehmen Hertha und Thomas Ganz von der "Hoffnungsträger Stiftung", die ins Gebäude eingezogen sind. Bis nächstes Jahr soll es in fünf Kommunen 13 Hoffnungshäuser geben, bis zum Jahr 2022 sollen an zehn Standorten mit insgesamt 20 Hoffnungshäusern über 700 Einheimische und Geflüchtete unter einem Dach leben.

Die Eröffnung im Sam-Café fand großen Zuspruch, Führungen durch das neue Gebäude wurden im Halbstundentakt angeboten. "Die Sozialarbeit, wie sie von der Stadt geleistet wird, wird unterstützt und gestärkt durch die Hausgemeinschaft", verdeutlichte die Bereichsleiterin Angelika Röhm das Konzept. Als "Gemeinschaftsraum" sei das Sam-Café gedacht.

Das Leitmotiv der Stiftung lautet: Hoffnung verändert. Stifter ist Tobias Merckle, Sohn des Ratiopharm-Gründers Adolf Merckle.