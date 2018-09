Eine schwierige Baustelle mit weitreichenden Auswirkungen auf die Sinsheimer Innenstadt liegt in der Hauptstraße 84 und 82. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine Baustelle klafft mitten in der Innenstadt: Beim Abbruch eines Hauses fiel auf, dass der Einsturz eines Nachbargebäudes droht. Nachdem sich die Ereignisse am Mittwochnachmittag überschlagen, wird die Hauptstraße voll gesperrt. Wie es weiter geht, darüber standen am Donnerstag große Fragezeichen?

Die Hauptstraße wurde nach der Erkenntnis über die Einsturzgefahr eines Hauses gesperrt. Foto: Tim Kegel

Die Ausgangssituation ist verfahren: Alles begann mit Sanierungsarbeiten an einer Ladeneinheit in der Hauptstraße 84. Diese hätten zu "gravierenden statischen Problemen" geführt, schildert der städtische Baudezernent Tobias Schutz. Schließlich sei der Entschluss zum Abbruch und Neubau "aus Gründen der Wirtschaftlichkeit" erfolgt.

Im Zuge der Arbeiten traten am Nachbarhaus Nummer 82 Schäden auf; nach dem ersten Eindruck teilten sich beide Bauwerke inzwischen eine Giebelwand. "Im Gebäude 82", schildert Schutz, "wurde offenbar zu früheren Zeiten eine Wand entfernt". Bei den Gebäuden handelt es sich um alte Stadthäuser aus dem 18. Jahrhundert; in Privatbesitz, immer wieder umgebaut und ohne Denkmalschutz.

Das bedeutet Einschränkungen sowohl für Fußgänger und Radfahrer... Foto: Tim Kegel

Gutachter und Baurechtler klären nun die Lage "in Kontakt mit den Eigentümern". Um die Standfestigkeit zu ermitteln, und ob ein Abbruch oder eine Sanierung des Hauses Nr. 82 - eine frühere Bäckerei, heute Wohn- und Geschäftshaus - Sinn macht, müssen 20 Bohrungen im Gebäudeinneren gezogen werden. Hierbei stieß man bislang auf Gipskarton, Mauer- und Fachwerk im Untergrund. Anzeichen deuten darauf hin, dass das nun einsturzgefährdete Haus über die Jahrzehnte immer wieder baulich verändert worden war.

...als auch für alle, die hier normalerweise mit dem Bus abfahren. Foto: Tim Kegel

Die Mieter des Hauses 82, zwei Familien, insgesamt sieben Personen, wurden in ein Hotel gebracht. Ihr Hab und Gut, das noch in den Wohnungen ist, würden sie "definitiv wieder bekommen", sagt Tobias Schutz. Unklar ist, ob sie je wieder in die Wohnungen zurück kehren können. Auch die Zukunft einer türkischen Bäckerei im Untergeschoss des Hauses ist ungewiss. Nicht absehbar ist, wie lange die Baustelle andauern wird.

Weitreichende Auswirkungen hat die Vollsperrung der Hauptstraße: Der Lieferverkehr ist stark eingeschränkt. In dem Bereich liegen Bushaltestellen, Liefer-Services und zahlreiche Ärztehäuser. Völlig offen ist auch, bis wann der Verkehr wieder durch die Hauptstraße rollen kann, "vorsichtig geplant ist Ende nächster Woche", sagt Tobias Schutz. Am Donnerstag hatte der Innenstadt-Verkehr am Mittag leicht zugenommen.

"Keine Schuldigen" gebe es in dieser Angelegenheit. So beschreibt der Baudezernent "vorsichtig eine erste Erkenntnis". Es handle sich jedoch um "eine sehr komplexe Sachlage", die man "jetzt mit gesundem Menschenverstand regeln" müsse. Auch sei bislang unklar, welcher Beteiligte für welchen Schaden aufzukommen hat. "Etwas Positives" habe der unfreiwillige Testlauf "einer autofreien Hauptstraße" für sich.