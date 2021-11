Von Christian Beck

Sinsheim-Dühren/Eschelbach. Rund eineinhalb Wochen ist es nun her, dass ein 21-Jähriger bei einem Motorradunfall am Dührener Ortsausgang ums Leben kam. Wer abends an der Unfallstelle vorbeifährt, sieht zahlreiche brennende Kerzen. Häufig versammeln sich dort auch Menschen. Es sind die Freunde des Unfallopfers, die dort trauern, sich gegenseitig stützen und sich im Gespräch an schöne gemeinsam erlebte Momente erinnern.

"Es ist alles so unwirklich", sagt eine junge Frau. Es ist ein Satz, der an diesem Mittwochabend von fast jedem der Gruppe gesagt wird. Dass ihr Freund, mit dem sie teilweise das halbe Leben verbracht haben, nun nicht mehr da ist, wissen sie. So recht glauben können sie es aber nicht. Dass sich ein schwerer Motorradunfall ereignet hat, hatte sich an jenem Montagabend schnell herumgesprochen. Mehrere seiner Freunde hatten da ein ungutes Gefühl, viele schrieben ihm, er solle sich doch melden. Als schließlich die Nachricht kam und die Zweifel wegwischte, seien alle fix und fertig gewesen, erzählen sie.

"Das Motorrad war seine große Leidenschaft", erzählt eine Frau aus seinem Freundeskreis, und alle nicken. Diese Leidenschaft habe die Clique verbunden. Oft habe man gemeinsame Touren durch den Odenwald oder andere Gegenden unternommen, berichtet ein Freund. Und ein anderer Freund erzählt: "Manchmal haben wir ein Motorrad in der Ferne gehört. Er hat dann am Klang erkannt, was für eine Maschine das war."

Jene Maschine, mit der er verunglückte, hatte er seit zwei Wochen, berichtet ein Freund. Sie hatte ein Saisonkennzeichen, das bis Ende Oktober galt. Er wollte eine der letzten Fahrten des Jahres unternehmen, sein Hobby noch einmal auskosten, vermutet sein Freundeskreis. Zeugen des Unfalls berichten, dass er zu schnell unterwegs war. Und es hätten auch weitere Personen zu Schaden kommen können. Dass vor diesem Hintergrund in Sozialen Netzwerken aber viele Kommentare erschienen sind, denen jedes Mitgefühl fehlt, in denen teilweise sogar Schadenfreude zum Ausdruck kommt, das verletzt die Freunde sehr. "So etwas schreibt jemand nur so lange, bis er selbst einmal jemanden verliert, der ihm nahe steht", sagt eine junge Frau mit belegter Stimme.

Es wird geweint an der Unfallstelle. Es wird aber auch gelacht. Die Freunde erzählen sich, was sie zusammen Lustiges erlebt haben, tauschen lieb gewonnene Erinnerungen aus. "Er war für jeden Spaß zu haben", sagt ein alter Freund. Er sei offen und spontan gewesen; jeder, der ihn kennengelernt hat, habe ihn sofort gemocht. "Er war immer für seine Freunde da, egal wie spät es war", erzählt eine junge Frau. Und ein Freund erzählt, er sei für ihn wie ein Bruder gewesen. Es sei ihnen wichtig, dass bei all den Meinungen, die sich Unbeteiligte bilden, nicht vergessen wird, dass er ein guter Mensch gewesen sei.

Dass sie sich nun nach Feierabend an der Unfallstelle treffen, manche kommen jeden Abend, helfe ihnen, die Trauer zu bewältigen, und es gebe ihnen Kraft. "Man hat so das Gefühl, dass man ihm nahe ist", erklärt ein Freund. Sein Freundeskreis hat ihm eine Art Altar gebaut: Neben einem Kreuz liegen zahlreiche Blumen. Kerzen in roten Gläsern erleuchten Fotos, eines davon zeigt die Clique auf der letzten gemeinsamen Party. Mittendrin liegen ein Feuerzeug und eine Schachtel Zigaretten. "Das sind seine. Die hatte er beim Unfall dabei", erzählt eine junge Frau. Und auch ein Schraubglas, in dem einmal Erdbeeren drin waren, steht dort. "Die hat er geliebt", erzählt eine Freundin. Dass am Unfallort alles schön aussieht, sei ihnen wichtig. Es sei etwas, das sie für ihn tun können.

Dass ihr Freund auf dem Motorrad starb, gebe ihnen sehr zu denken, erzählen sie. "Ich habe aktuell gar keine Lust auf Motorradfahren", erzählt ein Freund. Wenn er irgendwann wieder damit unterwegs ist, werde er immer an den Unfall denken und vorsichtiger fahren. Ein anderer Freund erzählt, dass er überlegt, seine Maschine zu verkaufen.

Warum er mit dem Traktor zusammenstieß, diese Frage geht allen im Kopf herum. "Ich wüsste gerne ganz genau, wie das passiert ist", sagt ein Freund. Er glaubt, dass er dann besser damit abschließen kann. Eine Freundin will es gar nicht wissen. Bei all der Trauer und dem Schmerz versucht sie, etwas Positives zu finden. "Er ist auf seinem Traum gestorben, mit einem Lachen im Gesicht", sagt sie.