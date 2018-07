Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Nach intensiver Vorarbeit durch eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den drei Orten Daisbach, Hoffenheim und Zuzenhausen wird am Samstag, 21. Juli, ab 13 Uhr in der Nähe der Hütte am Gigglerskopf ein Dreimärker-Grenzstein aufgestellt.

Den musikalischen Rahmen des Festes gestalten die Gesangvereine aus Daisbach, Hoffenheim und Zuzenhausen sowie der Musikverein Zuzenhausen. Auch die Kinder des evangelischen Kindergartens Hoffenheim werden einen Vortrag beisteuern.

Zuzenhausens Bürgermeister Dieter Steinbrenner wird ein Grußwort sprechen, und Dieter Zapf von den "Freunden Daisbacher Geschichte" erläutert die Funktion der Grenzsteine in "altvorderer Zeit". Die Kosten für den Stein aus bayerischem Granit tragen je zu einem Drittel die Gemeinde Zuzenhausen, der Ortschaftsrat Daisbach und die Volksbank Kraichgau, die den Hoffenheimer Anteil spendet.

Es werden Gäste aus Politik, Kirchen und Kultur aus der Region erwartet. Ab 11 Uhr wird ein Shuttlebus zur Anfahrt am Heimatmuseum in Hoffenheim oder am Parkplatz des Dietmar-Hopp-Stadions bereit stehen.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Hoffenheim Martin Gattung beschreibt vorab die Grenzsteingeschichte: Grenz-Umgänge sind seit dem Mittelalter Bestandteil der Rechtspflege. Sie sollen den Nachwachsenden unauslöschlich die Grenzen einer Gemarkung, eines Jagdbezirks, eines Klosterbereichs oder einer Verwaltungseinheit (Zent) einprägen. Feldrichter, Schulzen und Geschworene führten den Zug an, feierlich gefolgt von Alt und Jung.

Über jeden Grenzstein, besonders bei den Dreimärkern, wurde einer der Jungen gelegt und kräftig "gestaucht", also versohlt, und ihm so der Grenzverlauf wahrhaftig "eingebläut". Strenge Strafen drohten den Grenzsteinverrückern; in so mancher Sage werden sie auf ewig verflucht, zur Geisterzeit an die Stätte ihrer Untat zurückkehren zu müssen. So üben Grenzsteine bis zum heutigen Tag auf Geschichtsinteressierte den Zauber des Wunderbaren und Geheimnisvollen aus.

Im Verlauf des Festes wird eine Zeitkapsel mit den Teilnehmerlisten der Gäste und Zeitbelegen (Geldmünzen, Rhein-Neckar-Zeitung und einer Urkunde) gefüllt und unter dem Stein platziert; der Standort wird durch Mitarbeiter des Vermessungsamts eingemessen, dann erfolgt die "Verzeugung" des Steines. Der Stein wirde die Wappen der drei Ortschaften zeigen.