Sinsheim. (cbe) Bin ich Rechts, wenn ich mit der Einwanderungspolitik nicht einverstanden bin? Und was darf überhaupt gesagt werden? Diese und weitere Fragen wurden von etwa 25 Gästen mitunter kontrovers diskutiert. Um einen möglichen Rechtsruck in der Politik und die Möglichkeiten, damit umzugehen, ging es bei der Veranstaltung im Café Lounge Airport des Technik-Museums. Eingeladen hatten der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, die Kandidatin für das Europäische Parlament, Dominique Odar, und Dietmar Coors, langjähriger Pfarrer und Vorsitzender des Bündnisses für Toleranz.

Dass sich manche Diskussionsteilnehmer Sorgen um die eine oder andere Entwicklung machen, war deutlich herauszuhören. Und Castellucci räumte ein: "Den Menschen das Gefühl zu geben, dass an alle gedacht wird, das klappt gerade nicht." Er warb dafür, Begegnungen zu schaffen, dass Menschen wieder mehr ins Gespräch kommen - so wachse nicht nur Wissen, sondern auch Verständnis für die Belange und Probleme des anderen. Auf der anderen Seite sei es aber auch wichtig, dass der Blick auf manche Angelegenheiten ein realistischer sei. Bei fünf Prozent Muslimen in Deutschland von einer Islamisierung zu sprechen, sei abwegig, nannte der Bundestagsabgeordnete ein Beispiel.

"Wir sind schon immer ein Einwanderungsland gewesen", betonte Coors und warnte vor Tabubrüchen sowie Unterstellungen in der Politik. Vielmehr sei es wichtig, den Leuten wieder Hoffnung zu vermitteln und positive Zeichen zu setzen. Sein Anliegen, gewisse Äußerungen von Rechtspopulisten häufiger zu unterbinden, beispielsweise die Unterstützung für die Todesstrafe, fand in der Diskussionsrunde auch Ablehnung: Es sei eine feine Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Strafrecht, warf ein Jurist ein. Und ein aus Italien eingewanderter Sinsheimer betonte: "Integration muss man auch wollen."