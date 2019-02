Von Michael Abschlag

Neckargemünd. "Ihr schlagt gleich alle die Tablets auf", erklärt Max Schwemlein seinen Schülern. Vor ihm sitzen etwa 20 Kinder, Schüler der 8. Klasse des Max-Born-Gymnasiums. Es ist die erste Stunde, kurz nach acht, draußen dämmert ein diesiger Tag herauf. Drinnen erläutert Schwemlein geduldig die Aufgabe. "Ihr setzt euch in euren Gruppen zusammen, loggt euch in eurem Konto ein und löst die nächsten Aufgaben. Dafür habt ihr jetzt 20 Minuten Zeit."

So könnte er also aussehen - der Unterricht der Zukunft. Statt der klassischen Kreidetafel findet sich an der Wand ein Whiteboard, neben Heften und Büchern liegen Notebooks auf den Tischen. Die Digitalisierung der Schulen ist ein großes Thema dieser Tage: der Bund will fünf Milliarden in entsprechende Ausstattung und Ausbildung stecken. Noch gibt es nur wenige Schulen mit "digitalem Klassenzimmer". Das Max-Born-Gymnasium ist eine davon.

Seit einem Jahr nimmt das Gymnasium an dem Schulversuch "Tablets an Gymnasien" des Landes teil. 120 Laptops sind auf zwölf digitale Klassenzimmer verteilt. 54.000 Euro hat die Schule für das Projekt vom Land zur Verfügung bekommen, 60.000 Euro steuert die Stadt alleine im ersten Jahr bei. Damit ist die Schule in Sachen Digitalisierung ein Vorreiter in der Region.

Im Klassenzimmer haben die Schüler sich zusammengesetzt und die Laptops aufgeklappt. Der Mathematikunterricht ist in ein Computerspiel eingebunden: Jeder Schüler sucht sich einen Charakter aus, durch gelöste Aufgaben sammelt man Punkte und steigt von Level zu Level. Die Ergebnisse werden in Tabellen eingetragen und landen in einer Cloud, wo sie der Lehrer einsehen kann. "Wegen des Persönlichkeitsschutzes loggen sich die Schüler nicht mit ihrer privaten Mail-Adresse ein", sagt Schwemlein. "Deshalb hat jeder einen generischen Zufallscode erhalten." Außerdem benutzen die Schüler zwar ihre Vornamen, aber Fantasie- statt der echten Nachnamen. "Das verwirrt mich manchmal immer noch."

Die Schüler arbeiten in vier Gruppen zusammen, die immer gleich bleiben und sich ebenfalls eigene Namen gegeben haben. Für jede richtig gelöste Aufgabe gibt es eine bestimmte Zahl von Punkten - aber auch für Mitarbeit oder wenn man anderen hilft. Minuspunkte bekommt man für Stören im Unterricht, fürs Zuspätkommen oder vergessene Hausaufgaben. "Jeder Schüler kann seinen Punktestand einsehen", sagt Schwemlein. "Und jeder sieht auch, wofür er Plus- oder Minuspunkte bekommen hat." Mit genug Punkten lassen sich besondere Möglichkeiten freischalten - etwa eine Hilfestellung bei einer Klassenarbeit oder eine fünfminütige Pause im Unterricht.

Es ist relativ ruhig, die Schüler arbeiten konzentriert an ihren Aufgaben zum Thema Wurzelziehen. Jeder trägt seine Ergebnisse in eine eigene Tabelle ein. Vorne sitzen Jakob und Julian, tauschen sich kurz aus und wenden sich dann wieder ihren Notebooks zu. Die meisten haben ihre Bücher aufgeschlagen und lösen ihre Aufgaben mit dem Stift im Schulheft, ehe sie die Lösungen eintippen.

"Der meiste Unterricht findet immer noch ganz klassisch statt", erklärt Schwemlein. "80 Prozent analog, 20 Prozent digital, das ist so meine Zielmarke." Letztlich entscheide aber jeder Lehrer selbst, wie er seinen Unterricht gestalte.

"Eigentlich haben alle Lehrer sehr positiv reagiert, als wir uns beworben haben", sagt Rektor Joachim Philipp. "Grundsätzlich ist digitaler Unterricht aber in jedem Fach möglich. Es gibt für viele Fächer auch schon Apps, die für den Unterricht konzipiert sind."

Neben dem Unterrichtsstoff werde aber auch der mündige Umgang mit Medien vermittelt, so Philipp. "Solche Themen wie Mobbing oder Gewalt, Medienabhängigkeit, Sicherheit im Netz oder Fake News nehmen wir auch ernst."

Wie wirkt sich der digitale Unterricht auf das Sozialverhalten aus? "Zunächst hatte die Befürchtung, es könnte geraden durch dieses Punktesystem ein ungesundes Konkurrenzdenken entstehen", räumt Schwemlein ein. Das sei aber nicht der Fall. "Im Gegenteil, ich merke, dass durch die Zusammenarbeit in der Gruppe auch der Zusammenhalt wächst." Viele Schüler arbeiteten auch mehr mit, weil sie merkten, dass es sich direkt auszahlt. "Manche machen sogar freiwillig zusätzliche Hausaufgaben."

Als alle Gruppen mit ihren Aufgaben fertig sind, kontrollieren sie gegenseitig ihre Ergebnisse. "Die beiden besten Gruppen bekommen eine doppelte Punktzahl", verkündet Schwemlein. Während die Schüler an die Korrektur gehen, vergibt er am Laptop Punkte. "Er hat sich wieder gemeldet, auch wenn das Ergebnis nicht stimmte, das gibt fünf Punkte. Sie hat anderen die Aufgabe erklärt, das gibt zehn Punkte." Das mache die Notengebung auch transparenter. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir früher fast nie nach der Stunde Notizen zur Mitarbeit gemacht."

Drei Jahre läuft das Programm noch, dann wird Bilanz gezogen. "Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht", sagt Rektor Philipp. "Wir wären bereit dazu."