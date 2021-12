Für eine Klasse von 30 Schülern wird diese Menge an Schnelltests drei Mal pro Woche benötigt. Mindestens 2400 kommen jede Woche an der Kraichgau-Realschule zum Einsatz. Auf diese Weise soll ein sicherer Schulbetrieb in Präsenz gewährleistet werden. Symbolfoto: C. Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt, Menschen bemühen sich händeringend um einen Impftermin, vielfach wird wieder im Homeoffice gearbeitet: Die Entwicklung erinnert an die Geschehnisse vor einem Jahr. Doch wie geht es angesichts der Corona-Lage mit den Schulen weiter? In Sinsheim sind sich die Rektoren einig: Hauptsache sie bleiben offen.

Wie viele Kinder sind Corona-positiv? "Das ist sehr unterschiedlich", sagt Yvonne Endrich, geschäftsführende Schulleiterin in Sinsheim. An manchen Schulen seien es wenige Kinder oder gar keine, an anderen mehrere. "Es fängt langsam wieder an, stressig zu werden", sagt Timo Engelhardt auf Nachfrage. Die Zahl der positiven Tests an der Theodor-Heuss-Schule sei zuletzt gestiegen, berichtet der stellvertretende Direktor, doch sie sei noch überschaubar. An der Kraichgau-Realschule wurde, Stand gestriger Dienstag, seit zwölf Tagen kein Fall mehr festgestellt. Von den rund 800 Schülern hatten bislang 80 Schüler das Virus. Laut Rektor Holger Gutwald-Rondot sind momentan acht positiv, doch die seien gar nicht mehr an die Schule gekommen, nachdem der Schnelltest zu Hause angeschlagen hatte.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es? An allen weiterführenden Schulen testen sich die Schüler drei Mal pro Woche. Grundschulkinder werden ebenso häufig getestet, ein Teil von ihnen zu Hause von den Eltern. Ist ein Test positiv, wird das Kind nach Hause geschickt oder kommt gar nicht erst. War es an der Schule, werden Mitschüler jeden Tag getestet.

Alle Rektoren sind dankbar für die Testmöglichkeiten. Doch es gibt Tücken: Am Wilhelmi-Gymnasium gab es nach den Herbstferien zahlreiche falsch-positive Tests, berichtet Direktorin Alexandra Meng-Emmerich. Das heißt: Einige Schnelltests schlugen an, der PCR-Test danach war aber negativ. Es lag wohl am Hersteller, sagt Meng-Emmerich, nun komme eine andere Marke zum Einsatz. Zudem kostet das Testen Unterrichtszeit: "Eine Viertelstunde pro Tag ist weg", berichtet Gutwald-Rondot. Und es wird eine große Menge Müll produziert: Mindestens 2400 Tests pro Woche werden allein an der Realschule verbraucht. Zwischendurch seien Einzelpackungen geliefert worden, sodass jeder Lehrer am Morgen mit zwei Beuteln voller Testkits in die Klasse gekommen sei.

Des Weiteren gilt wieder eine durchgehende Maskenpflicht. "Das hilft", betont Engelhardt. Es wird viel gelüftet, am Gymnasium beispielsweise erinnert ein "Lüftungsklingeln" daran, dass mal wieder die Fenster geöffnet werden sollten. Sport sei ohne Maske möglich, berichten die Schulleiter, wird im Musikunterricht gesungen, müssen die Schüler zwei Meter Abstand halten.

Fast alle Lehrer sind geimpft, manche bereits ein drittes Mal. Bei den Schülern ist es eher ein kleinerer Teil: In der 10. Klasse sei es etwa ein Drittel der Schüler, berichtet Gutwald-Rondot.

Funktioniert das? Ja, sagen alle Rektoren. "Die Ansteckungen passieren nicht an der Schule", erklärt Endrich. Das geschehe eher bei Familienfeiern. Übereinstimmend wird außerdem berichtet, dass Eltern zuverlässig mithelfen, indem sie Kinder mit Symptomen nicht mehr zur Schule schicken. Dank dieser Maßnahmen sei Präsenzunterricht und manches außer der Reihe noch möglich: An der Realschule waren die Neuntklässler nun im einwöchigen Berufspraktikum.

Sehr kritisch würden alle Rektoren und auch viele Schüler eine erneute Schulschließung sehen. Gutwald-Rondot findet hier deutliche Worte: "Bevor die Schulen schließen müssen, sind erst einmal die Fabriken dran." Er sehe es nicht ein, dass die Schüler möglicherweise ausbaden müssen, dass die Impfquote unter den Erwachsenen nicht ausreicht. Was den technischen Aspekt des Fernunterrichts angehe, sei man bereit, sagen alle Rektoren. Doch alle hätten noch in Erinnerung, wie schwer es war, die Schüler dabei menschlich zu erreichen, erzählt Gutwald-Rondot: "Schule ist mehr als Unterricht. Man darf nicht unterschätzen, was passiert, wenn Schüler wieder eingesperrt werden." Die Folgen davon seien heute noch zu spüren. Endrich spricht noch einen anderen Aspekt an: "Fernunterricht mit Grundschülern ist Augenwischerei." Vieles daran funktioniere nicht.

Die Sorge ist aber vorhanden: Corona-positive Schüler erzählten meist von leichten Krankheitsverläufen, berichtet der Realschul-Rektor. Die wenigen, die es schwerer erwische, hätten zwei Tage Fieber. Doch manche Eltern sorgten sich um ihr Kind, berichtet Endrich. Und bei manchen Eltern oder Großeltern ist es auch ein Thema, dass ein Schulkind mit milden oder gar keinen Symptomen sie anstecken kann und bei ihnen der Krankheitsverlauf dann schwerer wäre. Momentan gilt für Kinder Präsenzpflicht. Lediglich wenn ein Attest vorgelegt wird, ist Fernunterricht möglich. Endrich hält es in Anbetracht der Corona-Lage für sinnvoll, dass Eltern die Wahl haben, ob ihr Kind an der Schule oder im Homeschooling unterrichtet wird.