Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Waibstadt. "Die Pest" oder "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit"? Immerhin: Der Humor scheint noch bei vielen vorhanden zu sein. So auch bei einem Bekannten, den ich um Lesetipps gebeteten hatte. Dem Virus muss man ins Gesicht lachen, höre ich von einem anderen, der ernst ergänzt: "Nichts wird mehr sein wie vorher, wenn wir das überstanden haben." Noch sind wir aber nicht immun, die Sterblichkeitsrate bereitet Sorgen, die Verbreitung ist schnell. Das Ziel lautet nun, die Übertragung zu bremsen, weil sonst das Gesundheitssystem kollabieren könnte und eine immer größere Zahl der Erkrankten nicht mehr behandelt werden könnte.

"Wir sind im Krieg", sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. "Es geht um Leben und Tod", lauteten die Worte von Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Was ist an dem Appell und den Maßnahmen der Politiker nicht zu verstehen? Die bisherigen Einschränkungen reichen wohl nicht aus, denn man hat das Gefühl, dass der Ernst der Lage von vielen Menschen immer noch nicht erkannt wird, während andere vorbildlich agieren.

So wie die immer freundliche Postbotin, die an diesem Vormittag nach dem Klingeln in gebührenden Abstand vor mir steht. "Wir unterschreiben jetzt selbst für den Empfänger, wenn dieser anwesend ist", sagt die Frau und zeigt auf das Paket auf der Türschwelle. "Ich nehme es nicht persönlich", erwidere ich und ernte ein Lächeln und ein freundliches "Bleiben Sie gesund". Andere Paketdienste sind da weniger zimperlich und lassen weiterhin mit dem Finger auf dem von vielen berührten Display unterschreiben.

Der Supermarkt im Nachbarort ist am späten Vormittag nicht leerer als sonst. Es sind die Details, die immer wieder daran erinnern, dass wir nicht in einer gewöhnlichen Zeit leben: Kassiererinnen mit Einweghandschuhen, die Geschäfte mit den Aushängen, auf denen um bargeldloses Bezahlen und um Abstand halten gebeten wird, einige ältere Menschen tragen zum Einkauf Lederhandschuhe, andere haben ein kleines Tuch über den Handgriff des Einkaufswagens gelegt. Auf engstem Raum unterhalten sich drei Kunden in einem Warengang über Covid-19 und die Folgen. "Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag mit meiner Tochter machen soll", höre ich eine Frau sagen, die von der Schließung eines Kindergartens betroffen zu sein scheint.

An der Kasse muss die Kassiererin das Kleingeld und die Scheine der Kundin entgegennehmen, die sich gedankenlos vornüberbeugt und ihre Geldbörse präsentiert. Die Deutschen und ihr Bargeld, denke ich mir und schaue die junge Dame an der Kasse fast mitleidsvoll an. Hinter mir stehen einige Kunden dicht an dicht als gäbe es Corona gar nicht. Soll ich jetzt was sagen, überlege ich, und zahle mit Karte, bedanke mich bei der Verkäuferin dafür, dass sie weiterhin ihren Job macht, und bekomme ein Lächeln geschenkt. Ein Schild an der Theke der Bäckerei bittet um Abstand, sowohl zu den anderen Kunden als auch zu der gut gefüllten Glastheke. Aber auch hier geht ein Mann fast auf Tuchfühlung mit mir, während er sich mit den Backwaren beschäftigt.

Auf dem Parkplatz dann doch vernünftige Mitmenschen, die sich in ungewohntem, aber sicherem Abstand unterhalten. "Bleib’ gesund" wird zum neuen Abschiedsgruß. Ähnliches in den anderen Discountern und dem Drogeriemarkt, in dem die Verkäuferinnen neue Waren in die gähnend leeren Regale räumen. "Desinfektionsmittel sind ausverkauft und werden nachgeliefert", schreit ein Schild mich gleich am Eingang an. Und logisch: Klopapier gibt es in keinem der vier Geschäfte mehr. Aber auch hier: Eng zusammenstehende Kunden, die sich über das unterhalten, was nun munter zwischen ihnen den Wirt wechseln könnte. Vielleicht sollte man sie daran erinnern, dass dieses für manche Risikogruppen tödliche Virus auch vor dem schönen Kraichgau nicht Halt macht. Ich sehe eine bekannte Pflegekraft und grüße sie. Was werden dem Staat wohl diese unterbezahlten Arbeitskräfte nach der Krise wert sein, die jetzt Gefahr laufen, sich selbst anzustecken?

Durchatmen heißt es beim Hundespaziergang durch den Wald am Nachmittag. Hier ist die Welt für kurze Zeit in Ordnung. Der Frühling lässt sich vom Corona-Virus nicht aufhalten, die Blumen sprießen. Das macht Mut, das macht Hoffnung für die Zukunft und die aktuellen Einschränkungen noch erträglich. Die Natur erwacht – und die Menschen? Ausnahmezustand ja, aber man hat den Eindruck, sie wachen noch nicht so richtig auf. Es bleibt der Wunsch nach Empathie, Solidarität – und Gesundheit.