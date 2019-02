Kinosaal 1 wird neu bestuhlt: Nach 20 Jahren ist Zeit für zahlreiche Neuerungen in der Einrichtung. Die neuen Sitzen sollen breiter sein, der Abstand zwischen den Reihen soll ebenfalls wachsen. Fotos: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Sehr gelitten hat die Kinobranche im vergangenen Jahr. Und dennoch greift der Betreiber des "Citydome" tief in die Tasche, um die Einrichtung weiter zu modernisieren. Am Montag wurde das Sahnestück des Hauses, Saal 1 im Erdgeschoss, bei einer emsigen Aktion mit vielen Handwerkern in wenigen Stunden komplett "entbeint": Alle 202 Kinosessel flogen raus, der Kinosaal soll binnen weniger Tage renoviert und aufgemöbelt werden.

Das Citydome muss gegen viele "Störfaktoren" anspielen: So hat sich das Sinsheimer "Imax" mittlerweile zu einem Konkurrenten entwickelt, der "nicht mehr wegzudiskutieren ist", findet Kinobetreiber Alfred Speiser. Denn das 3D-Kino in der Neulandstraße hat mittlerweile auch die Actionfilme ins Programm genommen, die in der Branche als die Kassenschlager gelten. Netflix, ein Streaming-Portal, das Kinofilme auch zu Hause einfach zugänglich macht, hält Speiser jedoch nicht für das ganz große Problem. "Damit hatten wir schon immer zu tun: Erst war es das Fernsehen, dann waren es Videofilme, dann DVDs und jetzt eben Netflix." Der 68-jährige Geschäftsführer bleibt gelassen: "Das haben wir alles überlebt."

Geschäftsführer Speiser (li.) und Theaterleiter Krause.

Die größten Umsatzeinbußen hat jedoch das Wetter im vergangenen Jahr verursacht. "Der Deutsche grillt und er rechnet nie damit, dass das Wetter lange schön bleibt. Also grillt er, so lange es geht", weiß Speiser. Auch habe schlicht die "Ware" gefehlt, da die Verleiher während der Fußball-WM kaum Filme auf den Markt brachten.

Das Kinogebäude ist im Eigentum einer Investorengemeinschaft (Weber/Kadel). Es besteht seit 20 Jahren, laut Mietvertrag könnte der Betreiber jetzt aufhören. Doch Speiser macht nun deutlich: "Wir haben eine Entscheidung getroffen: Wir wollen unserem Publikum zeigen, dass wir bleiben und das umsetzen, was mit den vorhandenen Räumen möglich ist, denn erweitern kann man hier nicht mehr." Demnächst soll noch Saal 3 in Angriff genommen werden: "Dann haben wir alle Kinoräume top in Schuss."

Unterdessen schleppen viele Handwerker Stühle ins Freie, dort werden sie gleich abtransportiert. Im Gebäude wird an den Halterungen aus Holz herumgeschraubt, um die Mechanik auf die neue Bestuhlung vorzubereiten: Es werden nur 160 Stühle eingebaut. Der Reihenabstand wird deutlich größer, die Besucher dürfen künftig ihre Beine genüsslich ausstrecken. Auch die Sitzfläche fällt größer aus, zudem sind zwei Lounge-Plätze vorgesehen.

Die Neuausrichtung des Citydomes wird sich auch im Programm niederschlagen. "Wir werden mehr in Richtung Filmclub gehen", erklärt Alfred Speiser. Auch dieser Richtungswechsel resultiert aus dem Konkurrenzdruck des Imax. "Unser Programmschwerpunkt bislang waren eben die Actionfilme in 3D, da waren wir richtig stark, doch jetzt spielt auch das Imax da mit, daher haben wir in diesem Segment deutliche Rückgänge", erläutert Speiser. Vermehrt angesprochen werden soll daher das "intellektuellere Publikum". Angedacht ist, einen Saal aus dem aktuellen Spielbetrieb zu entkoppeln und darin stattdessen die anspruchsvollen Filme abzuspielen, und zwar, anders als im Filmclub "Cinema Paradiso", nicht wöchentlich, sondern täglich. "Wir müssen uns der Lage anpassen", macht Speiser deutlich. Also vermehrt Filmkunst und Familienkino, weniger "Mainstream", weniger US-Blockbuster.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens hat sich der Kinobetreiber zudem einen besonderen Leckerbissen für Cineasten ausgedacht: Das Open-Air-Kino im Sommer soll nicht sterben. Die Filmperlen der letzten zwei Jahrzehnte werden im Hinterhof des Citydomes über die Leinwand laufen - bei kostenlosem Eintritt. Der Hof fasst immerhin 100 Zuschauer. Das Open-Air auf der Burg Steinsberg gehört jedoch der Vergangenheit an: "Das rechnet sich nicht, der Aufwand ist enorm, und ohne Großsponsor ist das nicht mehr machbar", erklärt der Geschäftsführer, der außerdem zu bedenken gibt: "Gäbe es das Citydome nicht mehr, wäre das für Sinsheim nicht nur ein Verlust, sondern eine Katastrophe." Die Gastronomie, die Läden: Alle profitierten von der Kundenbewegung, die das Kino bringe. Umso beruhigender scheint wohl die Weisung des Geschäftsführers: "Wir bleiben."

Am 22. Februar soll der Saal in Betrieb gehen. Zur Einweihung verlost das Citydome Gratis-Eintrittskarten; Näheres wird noch bekannt gegeben.