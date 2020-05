Von Christiane Barth

Sinsheim. Für Liebhaber der gepflegten Filmkunst gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte: Ein Autokino als Alternative in Corona-Zeiten wird es in Sinsheim nicht geben. Und jetzt die gute: Das Citydome öffnet wohl bald wieder, aller Voraussicht nach am 1. Juni.

Autokinos gewinnen während der Pandemie an Fahrt, beispielsweise in Mannheim und Viernheim. Filme durch die Windschutzscheibe sind die Antwort zahlreicher Veranstalter auf das Corona-Virus. Cineastische Kultur also wie in den 1960er-Jahren. "Das ergibt bei uns keinen Sinn, weil es rund um Sinsheim schon zu viele Autokinos gibt", meint Theaterleiter Frank Krause.

Zudem wäre die finanzielle Hürde enorm. 50.000 Euro müsste das Citydome für den Zeitraum eines Monats in die Hand nehmen, um ein Autokino in Sinsheim auf die Beine zu stellen – zusätzlich zu den laufenden Kosten. "Das ist derzeit nicht machbar", sagt Krause. Außerdem würden die Auflagen zum Hygieneschutz jetzt viel Geld kosten. Allein 1500 Euro habe man gerade in Absperrbänder investieren müssen – eine der zahlreichen Bedingungen für den Neustart am 1. Juni. Hinzu kommen die Kosten für Desinfektionsspender und -mittel, für Fußbodenmarkierungen und Mundschutz.

Gespräche mit der Stadt, ein Autokino auf dem Festplatz zu etablieren, habe es gerade gegeben, berichtet Krause weiter, "doch da hatten wir schon entschieden, dass wir das nicht machen wollen". Die Konkurrenz sei einfach zu groß: Stuttgart-Kornwestheim, Karlsruhe, Heilbronn, Hockenheim, Speyer, Viernheim – und weitere Städte sind in der Planung. "Das Risiko wäre einfach zu hoch gewesen", erklärt Krause den Entschluss. Denn es müsste eine teure LED-Wand angeschafft werden, die für das Bespielen bei Tageslicht erforderlich gewesen sei. Auch sei das Wetter als Unsicherheitsfaktor zu bedenken. "Beim Open-Air-Kino hatten wir ja auch immer Pech", erinnert Krause, "ein gebranntes Kind scheut das Feuer."

An der Rentabilität eines Autokinos zweifelt der Theaterleiter zudem aus weiteren Gründen: Denn die Auflagen wollen es so, dass die Scheiben der Kraftfahrzeuge nicht geöffnet werden dürfen: Am Nachmittag werde es dann schnell heiß in den Autos. Auch die laufenden Kosten im Citydome-Gebäude und das zusätzliche Geld, das für das Hochfahren des Betriebes unter den neuen Hygienerichtlinien aufgebracht werden müsse, hätten schließlich dazu geführt, dass sich die Betreiber des Citydomes gegen ein Autokino entschieden hätten.

Vielmehr habe man sich auf die Modalitäten des regulären Kinobetriebes ab Juni konzentriert. "Wir haben ein Sicherheitskonzept erarbeitet", berichtet Krause. Das Citydome sei nun mit dem Ordnungsamt in den Dialog getreten, um zu klären, unter welchen Auflagen es den Betrieb wieder starten dürfe. Ungewissheit herrsche dahingehend momentan noch über Details. "Es ist ein Wahnsinn, welche Kosten für die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen draufgehen", verdeutlicht Krause, "rechnen wird es sich wohl nicht." Gearbeitet werde zu Beginn mit "extrem wenig Personal" und zu erwarten seien anfangs wohl eher wenig Besucher.

Trotz allem freut sich der Theaterleiter auf die Wiedereröffnung. Er betont: "Wir lieben ja das Kino." Den Neustart im Juni begrüßt er uneingeschränkt: "Es ist schön, dass es wieder losgeht. Man gibt den Menschen damit ja auch ein wichtiges Signal." Von den Filmverleihern habe man positive Rückmeldung bekommen. So seien die Titel "Tenet" von Warner Brothers und Disneys "Mulan" fest für Juni angesetzt: "Wir haben nicht damit gerechnet, dass sich die großen Verleiher derart bemühen, zeitnah gute Filme an den Start zu bringen", gesteht Krause. In den ersten Wochen nach der Wiedereröffnung werde man sich jedoch wohl zunächst auf jene Filme konzentrieren, die vor der abrupten Schließung Mitte März wegen Corona jäh unterbrochen wurden. Wie die Känguruh-Chroniken etwa.