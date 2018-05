Obererdingen. (rnz) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Mittwoch, 16. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. Mai, die Fahrbahndecke der Bundesstraße B293 bei Flehingen auf einer Länge von rund 1,2 Kilometer zwischen der Brücke über die Kürnbacher Straße und der Brücke über die Landesstraße 554 erneuert. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt, sodass jeweils nur eine der beiden Anschlussstellen gesperrt ist. Die Bauarbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt.

Am Mittwoch beginnen die Bauarbeiten auf der B 293 bei Flehingen rund 400 Meter nördlich der Brücke über die Kürnbacher Straße. Der erste Bauabschnitt endet am Knotenpunkt B 293, der nördlichen Ausfahrt Richtung Flehingen. Die Umleitung führt in Fahrtrichtung Bretten über Zaisenhausen in Richtung Flehingen zurück auf die B 293. Der Verkehr in Fahrtrichtung Eppingen wird an der nördlichen Ausfahrt bei Flehingen von der B 293 über die K 3507 in Richtung Kürnbach und Sulzfeld zurück zur B 293 geleitet.

Der zweite Bauabschnitt beginnt am Bauende des ersten Bauabschnittes und endet unmittelbar vor der Brücke über die L 554. Die Umleitung führt in Fahrtrichtung Bretten über Zaisenhausen, Gochsheim und über die K 3503 zurück zur B 293. Der Verkehr in Richtung Eppingen wird bereits in Bretten über die L 1103 in Richtung Oberderdingen umgeleitet. Für den Zeitraum der Vollsperrung gilt in den Ortsdurchfahrten der betroffenen Gemeinden Tempo 30. Die entsprechenden Umleitungen für die Vollsperrungen werden ausgeschildert. Die Sanierungsmaßnahme kostet rund 460.000 Euro und wird vom Bund finanziert.

Weitere Infos zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es unter www.vm.baden-wuerttemberg.de oder www.bmvbi.de - Rubrik Baustellen-Infosystem oder www.baustellen-bw.de