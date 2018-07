Zuzenhausen. (cbe) Sein sieben Jahre alter Sohn Kalle habe ihn gefragt, was ein Bürgermeister eigentlich macht. "Heute Abend feiert er erst einmal", rief Hagen Zuber am Sonntagabend begeistert, nachdem er mit 99,8 Prozent der abgegebenen Stimmen zum zukünftigen Bürgermeister von Zuzenhausen gewählt worden war.

"Das Ergebnis macht mich froh und stolz", erklärte Zuber. Und damit dürfte er vor allem die Wahlbeteiligung gemeint haben: Sie liegt bei 58 Prozent. Ein hoher Wert vor dem Hintergrund, dass Zubers einzige Mitbewerberin die Spaßkandidatin Friedhild Miller war, die weder bei der Kandidatenvorstellung noch bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses vor dem Rathaus vor Ort war. Miller erhielt bei der Wahl sieben Stimmen, weitere Personen erhielten insgesamt fünf Stimmen.

Amtsinhaber Dieter Steinbrenner, der das Ergebnis verkündet hatte, hieß Hagen Zuber sowie seine Frau und die vier Kinder herzlich willkommen in Zuzenhausen und wünschte viel Erfolg bei den nächsten acht Jahren. "Wenn ich ehrlich bin, würde ich am liebsten gleich nächste Woche anfangen", rief Zuber voller Begeisterung.

Tatsächlich wird er zum 1. Oktober die Nachfolge von Dieter Steinbrenner antreten, der nach 20 Jahren im Amt in den Ruhestand geht. Ihm dankte Zuber ausdrücklich: "Er hat Zuzenhausen zu einer Perle im Elsenztal gemacht."

Der 41-jährige Zuber ist momentan noch als Kämmerer in Dielheim tätig. Von dort war ein großer Teil des Gemeinderats per Bus angereist, um ihm neben vielen Zuzenhäusern zum Wahlsieg zu gratulieren. Marco Siesing, Bürgermeister von Eschelbronn, tat dies in Vertretung des Bürgermeister-Sprengels Odenwald-Kraichgau und betonte, dass man sich bereits kenne und schätze. Für die musikalische Untermalung der Bekanntgabe des Wahlergebnisses sorgten der Gesangverein "Eintracht" sowie der Heimat- und Musikverein.