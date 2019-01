Oberderdingen. (guz) Bei der Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Oberderdingen am Sonntag konnte sich Amtsinhaber Thomas Nowitzki auf Anhieb und sehr deutlich gegen seine drei Mitbewerber durchsetzen. Der 62-Jährige erhielt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 80,15 Prozent beziehungsweise 3219 der 4016 abgegebenen gültigen Stimmen.

Drei Gegenkandidaten hatten Nowitzki das Amt streitig gemacht, darunter zwei Kandidaten aus der Gemeinde: der 38-jährige Sebastian Berdelmann aus Oberderdingen, stellvertretender Lagerleiter, der 48 Jahre alte Unternehmensberater Basem Mriesh aus Grafenhausen und der 65-jährige Oberderdinger Gemeinderat Reinhard Schiek, ein selbstständiger Künstler. Eine weitere Bewerbung eines Oberderdingers war erst nach Ende der Bewerbungsfrist eingegangen.

Die Kandidaten hatten sich Mitte Januar in der Aschingerhalle vor rund 1000 Bürgern vorgestellt und auch fleißig an den Haustüren und teils auch in den sozialen Medien für sich geworben. Trotz des offenkundig großen Interesses bei der Kandidatenvorstellung, fiel die Wahlbeteiligung am Sonntag bescheiden aus: Wahlberechtigt waren 8015 Bürger, nur die Hälfte ging zur Wahl: 51,16 Prozent. Davon erhielt Sebastian Berdelmann 9,21 Prozent (370 Stimmen), Reinhard Schiek 7,05 Prozent (283) und Basem Mriesh 2,47 Prozent (99).

Nowitzki hatte schon Mitte November bekannt gegeben, nach 16 Jahren nochmals für den Chefsessel in der 10.800 Bürger zählende Gemeinde zu kandidieren. Zudem kündigte der 62-Jährige an, die gesamten acht Jahre im Amt blieben zu wollen. Bereits bei der letzten Wahl 2011 hatte sich Nowitzki mehreren Gegenkandidaten stellen müssen. Damals erhielt er 53,6 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent.