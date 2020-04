Neckarbischofsheim. (fro) Jetzt ist es amtlich: Drei Personen bewerben sich auf die Bürgermeisterstelle der Stadt. Amtsinhaberin Tanja Grether, Harry Hack und Thomas Seidelmann sind die Kandidaten bei der Wahl, die am 10. Mai stattfindet. Die Bewerbungsfrist endete am Dienstag um 18 Uhr, anschließend tagte der Gemeindewahlausschuss und ließ die Bewerberin und die beiden Bewerber offiziell zur Wahl zu.

Juristin Grether möchte ihre Arbeit nach acht Jahren auch in einer zweiten Amtsperiode fortführen. Sie wolle "die begonnenen Projekte und Maßnahmen zielorientiert fortführen und abschließen", hieß es in ihrer Begründung zur erneuten Kandidatur.

Hack, der auch bei der letzten Wahl kandidiert hatte, damals aber unterlag, "will es noch einmal wissen". Der Verwaltungsfachangestellte, der die Finanzabteilung Neckarsteinachs leitet, ist kein Unbekannter in Neckarbischofsheim: Er arbeitete von 1989 bis 2016 in der Stadtverwaltung.

Seidelmann, der seine Kandidatur erst am vergangenen Donnerstag bekannt gab, ist ebenfalls bekannt in der Stadt. Als Stadtrat und Sprecher der Fraktion "Aktive Liste" ist der Unternehmer seit Mai 2019 auch politisch in seiner Heimatstadt aktiv. Er selbst nennt sich "der Wunschkandidat" vieler Neckarbischofsheimer.