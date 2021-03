Die Bürgermeisterwahl in Kraichtal geht in die Verlängerung. Im ersten Wahlgang konnte keiner der Bewerber 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal. Die Entscheidung über einen neuen Bürgermeister der Stadt Kraichtal wurde vertagt. Denn beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag konnte keiner der sieben angetretenen Kandidaten die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Somit wird ein zweiter Wahlgang am 28. März nötig. Dann wird es, pünktlich zum Start in die Sommerzeit, einen neuen Rathauschef geben, denn im zweiten Anlauf reicht die einfache Mehrheit.

In Führung liegt der 28-jährige Verwaltungsfachmann Tobias Borho (SPD) aus Bruchsal, der 35,6 Prozent der Stimmen holte und damit 2741 Wählerinnen und Wähler mit seinem meist digital geführten Wahlkampf im Corona-Jahr überzeugte. Der 30-jährige Polizeibeamte Jonas Lindner (CDU) aus Stutensee-Spöck kam auf 31,5 Prozent und 2339 Stimmen. Auf Rang drei platzierte sich aktuell der im Kraichtaler Stadtteil Menzingen wohnende und von der Freien Wählervereinigung unterstützte, 41-jährige Betriebswirt Lucien Kacsányi. Er kam auf 23,5 Prozent, was 1808 Wählerstimmen entspricht.

Die gebürtige Gochsheimerin und in Bretten wohnende Susanne Lindacker (Grüne) konnte vom Trend bei der Landtagswahl nicht profitieren und landete mit sieben Prozent (539 Stimmen) auf dem vierten Platz. Die weiteren Kandidaten Michael Fischer (1,7 Prozent), Thomas Kurz (0,4 Prozent) und Hobby-Bewerber Samuel Speitelsbach (0,4 Prozent) spielten keine Rolle.

Somit kommt es am letzten März-Sonntag voraussichtlich zu einem Dreikampf. Die 57-Jährige Lindacker hat sich noch nicht geäußert, ob sie zur zweiten Runde antritt. Die ersten drei Kandidaten sind jedoch durch die Bank guten Mutes und wollen in den verbleibenden Tagen nochmals für sich werben. "Ich bin im Moment froh und dankbar für das Vertrauen", sagte Borho, der einen Vorsprung von 348 Stimmen vor Lindner einfuhr. Dieser betonte, dass er vorne mit dabei sei und es nun für ihn gelte, "für den Aufbruch in Kraichtal weiter am Ball zu bleiben". Auch Kacsányi äußerte sich positiv und sagte: "Ich bin fürs Erste zufrieden. Natürlich trete ich weiterhin an."

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 66,03 Prozent. Insgesamt waren 11.809 Frauen und Männer aus der Kraichgau-Stadt wahlberechtigt. "Bis Mittwoch läuft nun die Bewerbungsfrist für den zweiten Wahlgang", hieß es aus dem Rathaus in Münzesheim, wobei auch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen können.

Bekanntlich geht die Ära von Amtsinhaber Ulrich Hintermayer (CD) nach 16-jähriger Amtszeit zu Ende, nachdem der 54-jährige Verwaltungschef im Vorjahr ankündigte, nicht mehr zu kandidieren.