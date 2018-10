Reichartshausen. (z) Vorausgesetzt 380 Privathaushalte oder Betriebe entscheiden sich für einen Glasfaseranschluss, dann wird Reichartshausen binnen zweier Jahre komplett mit Breitband versorgt. Mit dieser Ankündigung ist die BBV Rhein-Neckar in die Vermarktung ihres Angebots eingestiegen. Vor über 130 Besuchern einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend im Herzog-Richard-Saal des Centrums wurden Details des Vorhabens erläutert.

Übertragungsraten von bis zu 100 Mbits sind in Teilbereichen des Orts derzeit möglich - nicht schlecht, aber doch kein "pfeilschnelles Internet", wie es BBV verspricht. "Glasfaser ist nun mal die Zukunftstechnologie", sagt Gunter Jungmann, Noch-Hauptamtsleiter und künftiger Bürgermeister. Der Nebeneffekt für die Kommune: Sollte das Unternehmen die Verkabelung mit Privatkapital stemmen, werden öffentliche Gelder gespart.

Bei der Vertragsakquise setzt BBV-Marketingchef Arno Maruszczyk nicht zuletzt auf Glasfaser-Botschafter: Das sind Vereinsmitglieder, die sich fürs Breitbandkabel stark machen und dabei für jeden Vertragsabschluss mit Tantiemen für ihren Verein rechnen können.

Ansonsten gelten die Konditionen, mit denen das Unternehmen bereits in den Umlandgemeinden antrat: Transferraten von mindestens 100 Mbit/s und bis zu einem Gigabit sowie kostenlose Hausanschlüsse bei einer Vertragsunterzeichnung bis 30. November. "Wer sich sputet, kann sich so einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss ohne eigene Kosten sichern", erklärte Maruszczyk. Bei der Aktivierung werden dann 100 Euro fällig, und als Monatsgebühren zwischen 20 und 55 Euro, abhängig davon, ob man nur telefonieren will oder die ganzen Internetdienste inklusive TV in Anspruch nehmen will. Die hausinterne Kabelverlegung ist Sache des Endkunden.

Für die Beratung wird ab sofort ein Info-Mobil parken. BBV-Mitarbeiter stehen wochentags von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr zur Verfügung. An der Glasfaser interessierte Bürger sowie Gewerbetreibende können sich zudem im Info-Shop in Waibstadt, Hauptstraße 47, zu den ortsüblichen Öffnungszeiten informieren.