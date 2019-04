Eschelbronn. (rw) Entspannte Gesichter sah man auf der Gemeinderatssitzung, als der Haushalt 2019 verabschiedet wurde. Der Haushalt wurde erstmals nach dem Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt und ist deshalb mit den Haushalten früherer Jahre nicht vergleichbar.

Erfreulich ist nicht nur für Kämmerer Bernhard Kroiher die Tatsache, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr ohne neue Schulden auskommt, man aber trotzdem nicht von einem "Sparhaushalt" reden könne, da doch einige große Investitionen vorgenommen werden. Neben dem Breitbandausbau gehören dazu die Erneuerung des Straßenbaus, der Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen von einem Teilstück der Schulstraße, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die Verlegung von Stromerdkabeln und die Sanierungsmaßnahmen auf dem Friedhofsareal mit der Erneuerung der Treppen und die Möglichkeit für Bestattungen unter Bäumen.

"Mit diesem Haushalt kann man sehr gut leben", sagte der Kämmerer, als er darauf verwies, dass der Schuldenstand am Ende des Jahres auf knapp 1,7 Millionen Euro reduziert werden könne. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 628 Euro, was auch in etwa der Landesdurchschnitt sei. So sei es in den vergangenen Jahren gelungen, die Schulden um knapp eine Million Euro zu drücken. Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt bei 7,9 Millionen Euro und werde in den kommenden drei Jahren auf 9,4 Millionen Euro ansteigen.

Die Gemeinderäte waren mit dem Zahlenwerk zufrieden. Jürgen Oehmig brachte mit einem "Weiter so" zum Ausdruck, dass die Umstellung auf die neue Haushaltssystematik gelungen sei und lobte die Arbeit der Verwaltung. "Null Schulden" nannte er als Ziel, das verfolgt werden müsse.

Angesichts der Zahlen sprach Martin Schilling von einer "historischen Sitzung". Für ihn sei wichtig, neben dem Schuldenabbau den Ressourcenverbrauch nachhaltig zu reduzieren. Man müsse auch Wert auf "ideelle Ressourcen" legen. Etwas kritisch sieht er den Flächenverbrauch im Zusammenhang mit der Umlegung des Neubaugebiets "Ambelwiesen II". Er stelle sich die Frage, ob die Gemeinde dauerhaft auf Vergrößerung der Einwohnerschaft verbunden mit der Schaffung von neuem Wohngebiet setzen solle.

Mahnend meldete sich Hermann Kasper zu Wort und er erinnerte daran, dass sich nach Aussagen des Bundesfinanzministers immer größere Deckungslücken auftun. Daher dürfe man sich auf dem jetzigen Schuldenstand nicht ausruhen, sondern man müsse sich auf Dinge einstellen, die unerfreulich und jetzt noch nicht abzusehen seien. Mit dem Glasfaserausbau sieht er die Gemeinde in einer "besseren Liga", aber die Planungen allein nützten nichts, sie müssten auch umgesetzt werden.

Bernhard Kroiher betonte, dass man die Zahlen "nach bestem Wissen und Gewissen" aufgestellt habe. Aber es müsse jedem klar sein, dass es beim ersten "doppischen Haushalt" noch zu Abweichungen und Veränderungen kommen könne. Viele Haushaltsansätze mussten neu aufgestellt werden, wobei oft Vergleichszahlen fehlten. Die Umstellung des Rechnungswesens werde in den kommenden Jahren noch mit einem längeren Entwicklungsprozess verbunden sein. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat daraufhin den Haushalt.