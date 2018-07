Waibstadt. (cla) Mit der Eröffnung eines Infoshops in einer Ladenzeile der Hauptstraße 47 hat die Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) am Mittwoch die Vermarktung ihres Glasfaserangebots in Waibstadt gestartet. Wenn bis 20. Juli 670 Vorverträge unterschrieben sind, will das Unternehmen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Stadtgebiet sorgen und hierfür rund 2,1 Millionen Euro investieren, erklärte BBV-Vertriebsleiter Wolfgang Ruh.

Die Konditionen sind inhaltlich identisch mit denen für Meckesheim, Eschelbronn, Neidenstein und Daisbach, wo die Vorvermarktungsphase bereits mit Erfolg abgeschlossen wurde.

"Wir begrüßen die einmalige Chance auf die zukunftsfähige Glasfaser, die uns die BBV bietet. Für uns alle ist es ein Ziel, uns beim Breitband im Gleichschritt mit unseren Nachbarkommunen und den Ballungsräumen zu bewegen, um die wirtschaftlichen Chancen, die Lebensqualität und unsere Attraktivität langfristig zu wahren", meinte Bürgermeister Joachim Locher.

Um für das neue Angebot des schnellen Datentransfers zu mobilisieren fand gestern außerdem eine Informationsveranstaltung in der Stadthalle statt. Dabei wies Bürgermeister Locher darauf hin, dass in Waibstadt die aktuelle Versorgung durch die klassischen Internetanbieter zwar besser sei als in anderen Umlandgemeinden, man in dieser Frage aber "nicht kurzfristig" denken dürfe.

In naher Zukunft sei die Frage nach der Schnelligkeit des Internets entscheidend bei Immobilienkäufen und Mieten. "Ich kann und darf Sie bei Ihrer Entscheidung nicht beraten. Ich kann Ihnen nur eines sagen: Ich persönlich werde mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und einen Vorvertrag unterschrieben, damit mein Grundstück zukunftssicher ist", ergänzte das Stadtoberhaupt.

BBV-Vertreter versicherten, dass bei Erreichen der 670 Vorverträge Waibstadt lückenlos inklusive Bernau ausgebaut werde. Die bei den Haushalten und Gewerbetreibenden ankommende Bandbreite betrage mindestens 100 Mbit/s, höhere Bandbreiten seien möglich.

Der Monatstarif ist nach Nutzung gestaffelt und startet mit 40 Euro. Wer nur telefonieren möchte, zahlt 20 Euro. Eine individuelle Beratung erfolgt im Infoshop. "Nur in der Vermarktungszeit gewähren wir einen Preisnachlass von 900 Euro auf die gesamten Glas- und Hausanschlusskosten.

Letztlich fällt für den Kunden eine einmalige Gebühr von 100 Euro für die Aktivierung des Zugangs an", so Ruh, der davon ausgeht, dass bis Ende 2019 die Kabelanschlüsse liegen werden. "Wenn wir bis zum 20. Juli genügend Verträge abschließen, werden wir sofort die konkreten Planungen für den Ausbau beauftragen", versicherte Ruh.