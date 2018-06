Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) Die letzten Töne der Mighty Oaks liegen noch in den Ohren, schon wuseln 40 ehrenamtliche Helfer des Blacksheep-Festivals durch den Schlosspark und räumen auf, packen an und bauen ab, was das Zeug hält. Mit 7500 Zuschauern reichte die fünfte Auflage bei der Besucherzahl fast an die des Vorjahres heran. Für Organisator Franz Koroknay ein Verdienst der Mannschaft.

"Wir haben rund 70 bis 80 eigene Helfer. Hinzu kommen noch die Fremdgastronomen, die hier anpacken." Bis tief in die Nacht hat das Helferteam des Blacksheep-Festivals mit den Mighty Oaks auf eine gelungene Auflage angestoßen. Um 9 Uhr waren alle Feierwütigen auch wieder zum Abbau geeilt. "Der Applaus, den die Bands bekommen haben, gehört auch Euch", richtete der Kreativchef sein Wort an die Helfer.

"Das ist ein wunderbares Erlebnis. Sie machen nicht nur Party, sondern packen auch an. Das ist eine sensationelle Teamarbeit." Zudem werde das Team auf "einer Welle der Begeisterung" getragen. "Uns wurde auf dem Festival regelmäßig auf die Schulter geklopft und wir wurden für unsere Arbeit gelobt."

Am Montag wurden die Bühnen abgebaut und viele Teile der Anlage wieder hergerichtet. Die Zelte und Verkaufsflächen der Gastronomen werden im Laufe der Woche abtransportiert. "Das zieht sich bis Mitte der Woche", weiß Koroknay. Doch das Festival noch gar nicht lange her, schon tüfteln die Macher an der sechsten Auflage 2019.

"Wir haben uns schon während des Festivals mit neuen Bands beschäftigt", so der 62-Jährige. "Nach dem Festival ist vor dem Festival", sagte Bookerin Janina Zeller. Die Aktivitäten der gemeinnützigen Kulturinitiative gehen nahtlos weiter mit dem Booking neuer, spannender Bands.

Zudem steht am 24. November mit dem Grand Prix der Chöre die nächste Großveranstaltung an.