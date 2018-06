Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Aufhellende Blitze am Abend- und Nachthimmel. Donnerndes Grummeln in der Ferne, starker Regen - doch nicht in Bonfeld. Die Macher und Besucher des Blacksheep-Festivals im Schlosspark wurden von den teils starken Gewittern, die die Region am Samstagabend heimsuchten, verschont.

Während im Heilbronner Wertwiesenpark das Konzert von Sarah Connor kurzfristig abgesagt und die Feuerwehr zu 500 Einsätzen gerufen wurde, feierten mehr als 3500 Besucher – insgesamt kamen 7500 an drei Tagen zum Blacksheep - ausgelassen den letzten Abend des dreitägigen Festivals.

„Wir sind sehr dankbar, auf den, der das mit dem Wetter geregelt“, sagte Organisator Franz Koroknay auf RNZ-Nachfrage. „Wir sind sehr gut weggekommen. Das war das Glück des Tüchtigen. Uns sind Steinbrüche vom Herzen gefallen.“

Blacksheep-Festival 2018 - Die Fotogalerie











































































































































19 Bands, 3 Tage, 3 Bühnen: zum fünften Geburtstag haben die Organisatoren der Blacksheep Kultur Initiative ordentlich aufgefahren. Bei den auftretenden Künstlern war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Ob klassische Folkmusik von der Oysterband, stimmen gewaltige Balladen von Passenger oder harte Gitarrenriffs der Gruppe Wishbone Ash. Die Besucher waren begeistert.

Auch das Angebot fernab der Bühnen kam bei den Gästen gut an und es wurde nicht langweilig. Neben der kulinarischen Vielfalt an den zahlreichen Essensständen, sorgten gigantische, laufende Bäume und die Gruppe Sur Mesure für einen Hingucker. Letztere boten eine Mischung aus A-capella-Musik und waghalsigen Manövern auf einem Trampolin dar.

„Es ist klasse, was hier alles angeboten wird. Ich kann mit meiner Frau rocken und unser Kind vergnügt sich in der ,Kids World'“, sagte Uwe Weinmann. Der 42-Jährige war extra aus Kassel angereist, um Gotthard zu sehen, die den Festival-Freitag abschlossen.

Bereits zum Auftakt am Donnerstag strömten rund 1000 Zuschauer in den Schlosspark. Hanne Kah eröffnete den musikalischen Reigen auf der Kornspeicherbühne mit einer Mischung aus Folk, Rock und Pop.

Anschließend sorgten Band of Heathens und Frontm3m für beste Stimmung. Daran konnte auch der einsetzende teils starke Regen nichts ändern. Der Veranstalter verteilte kurzerhand kostenlose Regenponchos an die Besucher. Eine Aktion, die gut ankam. „Das macht nicht jeder“, so Besucherin Gabi Schön aus Heilbronn.

Der Festival-Freitag stand im Zeichen der Schweiz. Stefanie Heinzmann und die Rocker der Gruppe Gotthard gehören zur obersten musikalischen Güteklasse und hinterließen auch beim Publikum bleibenden Eindruck. Die charmante Sängerin, die einst von Stefan Raab entdeckt wurde, gab mit „Diggin in the dirt“, „My man is a mean man“ und „In the End“ einen Radiohit nach dem anderen zum Besten. Gotthard trat unplugged im Schlosspark auf, ließen aber in keinster Weise ihre gewohnte Rock-Power vermissen.

Bis weit nach Mitternacht feierten die Festival-Besucher mit den Schweizern. Für den emotionalen Höhepunkt sorgten aber die Levellers. Mit ihrer Ballade „One Way of Life“ gedachten sie bei ihrem Unplugged-Auftritt der kürzlich verstorbenen Blacksheep-Mitgründerin Heidi Koroknay – ein Gänsehautmoment nicht nur für die Blacksheep-Familie.

Eine gute Stimme und eine Gitarre – mehr braucht es nicht um tausende Blacksheep-Besucher zu begeistern. Der Auftritt von Passenger auf der Schlossparkbühne wurde mit Spannung erwartet – das Durchschnittsalter in der ersten Reihe sank auf geschätzt unter 20 Jahren. Der Singer-Songwriter Mike Rosenberg überzeugt als Passenger mit einer gewaltigen, emotionalen Stimme. Immer wieder bezieht der Brite das Publikum mit ein und überlässt ihnen das Singen seines bisher größten Hits „Let her go“.

Start des Blacksheep-Festivals - Die Fotogalerie



















Für den Abschluss der fünften Auflage hatten sich die Blacksheep-Macher die Mighty Oaks auf die Bühne geholt. Das Trio aus den USA, England und Italien setzten mit ihrer Mischung aus Indie und Folk den musikalischen Schlusspunkt. Noch bis tief in die Nach feierten Helfer mit der Band eine gelungene fünfte Auflage, um dann früh morgens um 9 Uhr wieder beim Abbau zu helfen.

Info: Die sechste Auflage des Blacksheep-Festivals findet von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. Juni 2019, statt.