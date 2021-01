Auch in diesem Jahr führen die Arme ins Leere: Die siebte Ausgabe des „Blacksheep“-Festivals wurde abgesagt. Ein Termin für 2022 steht bereits fest und erste Künstler haben signalisiert auch dann in Bonfeld auftreten zu wollen. Archivfoto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Das siebte Jahr ist und bleibt verflixt: Nachdem das "Blacksheep"-Festival im Bonfelder Schlosspark bereits 2020 coronabedingt nicht stattfinden konnte, macht die Pandemie den Verantwortlichen auch 2021 einen Strich durch die Rechnung. Die veranstaltende Kulturinitiative "Blacksheep" hat das Festival, bei dem vom 24. bis 26. Juni Musikgrößen wie Uriah Heep, Alphaville und Stefanie Heinzmann hätten auftreten sollen, abgesagt.

"Wir haben uns nach intensiver Prüfung im Vorstand und im gesamten Team schweren Herzens dazu entschlossen", bestätigt Vereinsvorsitzender Ulrich Schneider im Gespräch mit der RNZ. Der Hauptgrund sei die weiter anhaltende Coronapandemie. "Wir haben gehofft, dass bis dahin ein großer Teil der Menschen geimpft ist und wir zusätzlich mit Schnelltests für Nichtgeimpfte ein sicheres Festival anbieten können." Doch aufgrund von Virusmutationen und einer schleppend gestarteten Impfkampagne sehe man "keine Sicherheit, dass so eine Veranstaltung stattfinden darf". Schneider blickt auf einen womöglich ereignisarmen Kultursommer. Er hat die Befürchtung, "dass wir nur der Anfang sind und jetzt der Reihe nach die Veranstaltungen abgesagt werden". Beispielsweise fällt auch die Leipziger Buchmesse bereits aus.

Die Kulturinitiative hatte sich bei ihren Überlegungen auch mit einer kleineren Festivalvariante mit weniger Künstlern, Bühnen und Publikum befasst. Aber: "Das rechnet sich nicht. Da hätten wir zu viel Geld zuschießen müssen, was wir nicht haben", sagt Schneider – zumal man auch den Ticketpreis hätte verdoppeln müssen.

Finanziell sei man im Vorjahr "mit einem blauen Auge" davongekommen. Und auch die Absage 2021 wirkt sich nicht existenzbedrohend auf den Verein aus. Da man so gut wie keine Ausgabe habe, sei der finanzielle Verlust überschaubar.

In einer Zeit in der man nicht weiß, was morgen passiert, sei das Risiko am gewohnten Festival festzuhalten zu groß gewesen. Zudem hätte man jetzt in den Vorverkauf gehen und auch Verträge mit Dienstleistern fixieren müssen. "All dies erst vier Wochen vorher zu machen, ist nicht möglich", bedauert Ulrich. "Aber wir blicken mit den Dienstleistern und Künstlern nach vorne."

So befinde man sich bereits mit den Musikern im Gespräch. Und die meisten hätten signalisiert, auch 2022 in Bonfeld auftreten und eine ausgelassene Party feiern zu wollen. Das Line-Up soll nach Wunsch der Verantwortlichen nahezu unverändert auf 2022 verschoben werden.

Allerdings wolle man auch nicht schon im Januar das ganze Jahr abschreiben. So wolle man am 9. Oktober im Kursaal Bad Wimpfen einen Abend mit der Band "Café del Mundo" anbieten. Darüber hinaus ist für den 20. November ein Hallen-Konzert mit mehreren Künstlern geplant. Wo und mit wem der Abend stattfinden soll, ist noch unklar. In den nächsten Wochen wolle man Genaueres mitteilen.

Festivalbesucher, die sich bereits mit Karten für 2021 eingedeckt hatten oder ihre Tickets von 2020 auf 2021 haben umschreiben lassen, erhalten wieder die Möglichkeit, sich ihr Geld zurückerstatten zu lassen. Darüber hinaus ist es möglich, den Verein zu unterstützen, in dem man den Ticketbetrag ganz oder teilweise spendet oder sich die Eintrittskarte auf 2022 umschreiben lässt. Das Datum für den dritten Anlauf der siebten "Blacksheep"-Auflage steht auch bereits fest. Vom 23. bis 25. Juni soll der Schlosspark in Bonfeld wieder zu einem kleinen aber feinen Festivalgelände mit heimeligem Ambiente werden. Der Vorverkauf beginnt am 24. Juni 2021.

Dass der Zuschauerschwund im kommenden Jahr aufgrund zahlreicher anderer Festivals, die teilweise vorher stattfinden und den Hunger der Musikfans stillen könnten, groß sein könnte, befürchtet Schneider nicht. Ganz im Gegenteil: Er hofft, dass es einen "bunten Kultursommer" gibt und den Veranstaltern Menschen gegenüberstehen, die ein Mal mehr anstatt ein Mal weniger auf Konzerte gehen.

Info: Infos zur Absage und zur Ticketabwicklung gibt es unter www.blacksheep-kultur.de/tickets2020/