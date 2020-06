Eine ausgelassene Party wie in den Vorjahren bleibt im Bonfelder Schlosspark in diesem Jahr corona-bedingt aus. Die Veranstalter des „Blacksheep“-Festivals feilen bereits an der nächsten Auflage im Juni 2021. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Wo in diesen Tagen zahlreiche ehrenamtliche Helfer stundenlang drei Bühnen, etliche Biertische, Gastrowägen und sonstige Punkte des Rahmenprogramms aufbauen würden, herrscht in diesem so verrückten Corona-Jahr gähnende Leere. Lediglich ein paar Fußgänger mit ihren Vierbeinern queren die idyllische Anlage. Anstatt Hämmern und Klopfen hört man im Bonfelder Schlosspark nur die Vögel zwitschern und ein leises Rauschen der Landstraße 1107. Wie überall im Bundesgebiet mussten auch in der Kurstadt corona-bedingt Großveranstaltung abgesagt werden. So auch das "Blacksheep"-Festival, das von Mittwoch bis Samstag wieder Tausende Besucher aus ganz Deutschland in den beschaulichen Stadtteil gelockt hätte.

Insgesamt sei man bei der veranstaltenden "Blacksheep"-Kulturinitiative schon traurig, dass man im siebten Jahr eine Zwangspause einlegen muss, doch es "herrscht keine negative Stimmung bei den Vereinsmitgliedern", erzählt Vorsitzender Ulrich Schneider im Gespräch mit der RNZ. Denn als Mitte April feststand, dass das Festival nicht wie gewohnt stattfinden kann, begannen kurz darauf schon die Planungen für die Auflage im kommenden Jahr.

Und der Kulturinitiative, die kürzlich das Line-up für das dann siebte "Blacksheep" bekannt gegeben hat, ist es gelungen, nahezu alle Künstler, die jetzt in Bonfeld aufgetreten wären, wieder zu engagieren. Auf der einen Seite sei dies seitens der Musiker eine große Wertschätzung, dass sie wieder in den Schlosspark kommen wollen, auf der anderen Seite habe man zwei freie Spielzeiten nun mit weiteren hochkarätigen Künstlern besetzen können – "Uriah Heep", die nach 2016 das zweite in der Kurstadt auftreten werden, und Konstantin Wecker wollen zusätzlich zu den bekannten Acts wie Stefanie Heinzmann, "Alphaville" oder "Walking on Cars" das Publikum begeistern. "Das setzen wir obendrauf. Das sind noch mal zwei ordentliche ,Headliner‘, die das Programm noch mal anheben", freut sich Schneider. Nicht mehr im Aufgebot sind "Fischer-Z" und "La Brass Banda", die bereits bei anderen Veranstaltern zugesagt haben.

Bei diesem Aufgebot von jungen und alten Künstlern sei die Euphorie im "Blacksheep"-Team groß, sagt Schneider. Für ein für den September anberaumtes Planungstreffen hätten viele bereits zugesagt. "Wir sind motiviert, das Festival noch besser zu machen, als es in diesem Jahr geworden werden wäre", verspricht der Vereinsvorsitzende.

Doch Schneider ist sich auch bewusst, dass ohne die zahlreiche Unterstützung – auch von Privatpersonen – ein Fortbestehen des Festivals erheblich schwieriger geworden wäre. Momentan sei man zwar noch mitten in der Tickettausch-Aktion – Karteninhaber können ihre Festivaltickets auf 2021 umschreiben oder zurückerstatten lassen –, dennoch geht Schneider davon aus, "dass am Ende deutlich mehr als die Hälfte der Besucher wieder dabei sein wird." Zwar müssten manche ihre Tickets zurückgegeben, weil ihre Lieblingskünstler nicht mehr am ursprünglich angedachten Tag spielen oder sie bereits andere Pläne für nächstes Jahr haben, doch diese Festivalgänger "bedauern es sehr, dass sie nicht dabei sein können".

So ganz ohne "Blacksheep" muss man in diesen Tagen aber nicht auskommen. Denn die Kulturinitiative hat sich zwei Aktionen überlegt. So ist sie am eigentlichen Festival-Eröffnungs-Donnerstag Teil des "Heilbronner Kultursofas". "Unter der Pyramide" spielen ab 19 Uhr mit "High Tide" (2016) und "Shorty" (2018) zwei ehemalige Gewinner des jährlichen "Blacksheep"-Nachwuchsförderpreises. Übertragen werden die Konzerte im Livestream unter https://module.sparkasse-heilbronn.de/de/home/ihre-sparkasse/kultursofa. Darüber hinaus präsentiert sich das Festival am Samstag, 20. Juni, 7.30 bis 13 Uhr, auf dem Bad Rappenauer Wochenmarkt mit einem Stand. Dort werden unter anderem Festival-T-Shirts verkauft. "Shorty" spielt ab 10 Uhr akustisch. "Eigentlich würden wir jetzt in Bonfeld schwitzen. Aber das ,Blacksheep‘ kann auch trotz Absage nicht ohne etwas zu machen an einem vorbei gehen", sagt Schneider.

Info: Das siebte "Blacksheep"-Festival findet vom 24. bis 26. Juni 2021 im Bonfelder Schlosspark statt. Der Ticket-Vorverkauf startet am 1. Juli. www.blacksheep-kultur.de