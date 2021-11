Einmal mehr hat das Team des „BikiniArtMuseums“ in Bonfeld seine Sammlung erweitert. Bei einer Auktion von persönlichen Gegenständen der 2011 gestorbenen Sängerin Amy Winehouse erhielten sie 15 Mal den Zuschlag. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Los Angeles. Sie haben es schon wieder getan: Einmal mehr haben sich die Verantwortlichen des weltweiten ersten Museums für Bademode – das "BikiniArtMuseum" (BAM) in Bonfeld – die Nacht um die Ohren geschlagen, um bei einer Online-Auktion, die das renommierte Auktionshaus "Julien‘s Auctions" im US-amerikanischen Los Angeles veranstaltet hat, teilzunehmen. Nach der Hollywood-Auktion im November 2020 und der Versteigerung von Besitztümern des Schauspielers David Hasselhoff war es bereits das dritte Mal, dass das BAM-Team auf die Jagd nach neuen Höhepunkten gegangen ist.

Dieses Mal kamen persönliche Gegenstände der 2011 im Alter von 27 Jahren gestorbenen Musiklegende Amy Winehouse unter den Hammer. Gerade der frühe Tod der extravaganten Sängerin mit der unverwechselbaren Stimme hat sie zur Legende gemacht. Versteigert wurden in den USA nicht etwa große Autos, Goldketten oder Luxusgüter, sondern ganz persönliche Besitztümer wie Kleider, Schuhe, Unterwäsche, Taschen, Socken, CDs und Bücher. Darunter sogar die Lernbücher für ihre Führerscheinprüfung.

Und trotzdem war das Interesse der Winehouse-Fans enorm. 3000 lizenzierte Bieter weltweit trieben die Preise online und vor Ort in Rekordhöhe. Die Prognosewerte wurden um ein Vielfaches übertroffen. Ein Designer-Kleid, das Amy Winehouse bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt am 18. Juni 2011 trug, wurde für 243.000 Dollar versteigert und übertraf den dafür geschätzten Auktionspreis von 15.000 Dollar bei Weitem. Ein pinkfarbenes Radio im Wert von 300 Dollar wechselte für 15.000 Dollar seinen Besitzer. Insgesamt erzielten rund 800 persönliche Gegenstände einen Versteigerungserlös von mehr als vier Millionen Dollar.

Und auch das BAM bot erneut mit und ersteigerte zur großen Zufriedenheit der Leiterin "History & Archiv", Lisa Otten, einmalige Exponate aus den Bereichen der Bade- und Strandmode und "Corset & Lingerie". "Es ist wahnsinnig aufregend. Der Puls ist dauerhaft auf 180", schildert Otten im Gespräch mit der RNZ ihre Gefühle. "Man weiß nie, was einen erwartet." Im Vorfeld habe sie sich durch den mehr als 500 Seiten starken Auktionskatalog gearbeitet und zusammen mit ihren Mitstreitern ein gewisses Rating für so manches Exponat aufgestellt, das für das BAM von Interesse sein könnte. "Wir erarbeiten uns vorher immer einen Fahrplan. Der wird aber auch oft umgeworfen", beschreibt Otten die Vorbereitung auf eine Auktionsnacht und lacht. "Wir legen uns aber schon eine Höchstgrenze fest", betont sie im Anschluss ernst.

Nichtsdestotrotz empfindet sie eine solche Veranstaltung "wie ein Pokerspiel". Bereits bei den ersten zehn Versteigerungen könne man erkennen, wohin die Reise gehe. "Man bekommt da so ein Gefühl." Und dank der Erfahrungen aus den beiden vorherigen Auktionen "haben wir das Ganze nicht unterschätzt".

Am Ende zweier langen Nächte erhielt Otten für das BAM bei insgesamt 15 Exponaten den Zuschlag. Neben einem roten Bikini der Soul-Sängerinnen erweitern künftig unter anderem auch zwei Bikini-Oberteile sowie drei Korsette die Sammlung. "Der Bikini von Amy Winehouse ist eine Besonderheit, ein intimes Kleidungsstück, das für die Besucher faszinierend ist." Die Kuratorin geht davon aus, dass voraussichtlich im kommenden Frühjahr die neuen Stücke in die Dauerausstellung integriert werden. Vor allem der Bereich "Bikini & Musik" im Untergeschoss eigne sich hervorragend dafür. Jedoch komme bis dahin noch ein "wahnsinniger Aufwand" auf das BAM-Team zu. "Es dauert zudem zwölf bis 16 Wochen, bis die Teile überhaupt hier sind."

Die Teilnahme in naher Zukunft an einer weiteren Auktion ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant, sagt Otten. Jedoch bekomme das BAM aufgrund seiner bisherigen Teilnahmen immer wieder auch Tipps, wenn begehrte Sammlerstücke unter den Hammer kommen. Wenn es wieder so weit ist, wolle man auch wieder auf die Jagd gehen.