Die Anlage soll in der Ortsmitte zwischen Spielplatz (links) und Kinderkrippe (am rechten Bildrand) auf der Grünfläche entstehen. Foto: Ralf März

Angelbachtal. (ram) Dass in der Ortsmitte, neben Spielplatz und Beachvolleyballfeld, ein neuer Bewegungsparcours entstehen soll, hatten die Gemeinderäte schon im Frühjahr 2018 einstimmig entschieden. Jetzt sollen die Arbeiten ausgeschrieben und zügig vergeben werden, wie der neue Gemeinderat in seiner ersten Sitzung ebenfalls einstimmig beschloss. Initiiert wurde das Projekt vom "Leader"-Förderprogramm; in vier weiteren Gemeinden des Kraichgaus entstehen ähnliche sogenannte Calisthenics-Anlagen, wie Bürgermeister Frank Werner sagte.

Calisthenics ist eine Form des körperlichen Trainings im Außenbereich. Dabei wird für die Übung das eigene Körpergewicht genutzt, unterstützt durch spezielle Geräte. Diese Anlagen können mit Anbauten und weiteren Geräten auch von älteren Mitbürgern genutzt werden, die vor allem die Koordination und das Gleichgewicht trainieren. Die geplanten Geräte sind im Wesentlichen aus wetterfestem Aluminium oder Stahl gefertigt. Eine Abfrage bei den sportlichen Vereinen war bereits im vergangenen Jahr auf großes Interesse gestoßen, auch in den Schulsport könne die Anlage zur Abwechslung einbezogen werden.

Zur Diskussion stand bei der Grundsatzentscheidung eine reine Calisthenics-Anlage mit Schrägbank und Suspensions-Ringen plus Slackline zu errichten, die vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen würde. Die Räte haben sich bei der letzten Sitzung allerdings für die erweiterte Anlage, die zusätzlich mit Balancierstrecke und Trimm-Fit-Gerät alle Generationen ansprechen soll, entschieden.

Die Kosten für die Geräte belaufen sich Angeboten zufolge auf etwas mehr als 43.000 Euro. Dazu kommen auch noch die Baukosten von rund 3500 Euro, erklärte Alexandra Ehrenberger, die das Projekt im Rathaus betreut. Von Seiten der "Leader"-Förderung wurde der Förderantrag bewilligt, sodass mit einem Zuschuss von etwa 24.000 Euro zu rechnen ist.

Der Gemeinderat entschied sich nun für eine beschränkte Ausschreibung für die Lieferung der Geräte. Um einen zügigen Bau der Calisthenics-Anlage zu ermöglichen, ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, eine Auftragsvergabe an den günstigsten Bieter vorzunehmen, sofern die Kosten 48.000 Euro nicht übersteigen. Grund dafür ist, dass die Vergabeentscheidung vermutlich während der Sommerferien zu treffen ist.

Der Bewegungsparcours soll auf der leicht abschüssigen Rasenfläche zwischen der Kinderkrippe "Dorfmitte" und dem Spielplatz beim Festplatz entstehen. Unter den Geräten soll eine Fallschutzmatte installiert werden, außerdem sind Infotafeln mit möglichen Übungen geplant. Baubeginn dürfte im Herbst sein.