In einer historischen Ratssitzung hat OB Klaus Holaschke (mit Maske am Pult) über die aktuelle Corona-Lage informiert. Foto: Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Im Eiltempo und mit großem Einsatz bereitet sich die Stadt auf das vor, was keiner wünscht, aber viele befürchten: Sollte sich das Corona-Virus in der Kommune weiter ausbreiten, will man rechtzeitig bestmöglich gewappnet sein. Dazu hat Oberbürgermeister Klaus Holaschke per Eilentscheidung 220.000 Euro freigegeben. Für diesen Betrag wurden inzwischen 300 Krankenbetten sowie Mund- und Körperschutzausrüstungen für Hilfskräfte und Einrichtungen geordert. Im Notfall könnten Infizierte dann in städtischen Liegenschaften, beispielsweise im Schulzentrum, isoliert, versorgt und behandelt werden. "Wir sind gut aufgestellt", sagte Holaschke, warnte aber zugleich, dass ein Ende dieser "größten Krise in Nachkriegszeiten" noch nicht absehbar sei und appellierte an die Verantwortung und die Solidarität aller: "Wir brauchen jeden Einzelnen, um für den Nächsten da zu sein!"

In einer außergewöhnlichen Sitzung, zu der die Stadträte mit Mundschutz und ausreichendem Abstand am Dienstag in die Stadthalle gekommen waren, dankte Holaschke ausdrücklich allen Verwaltungsmitarbeitern, Helfern, Pflegern, der Feuerwehr, der Polizei und den Ehrenamtlichen, aber auch den örtlichen Ärzten und Apothekern, die offenbar ihre zuverlässigen Quellen nutzten, um die Stadt bei der Beschaffung der Schutzausrüstung zu unterstützen.

In seiner Rede ging der OB, der am Dienstag den letzten Tag seiner alten Amtszeit hatte, auf die aktuelle Lage ein und erwähnte dabei auch, dass die Verwaltung und der Krisenstab ein größeres Fiebermesszentrum in der Stadt einrichten wollen. Die Räume dafür seien vorhanden, noch aber fehle ein entsprechendes Signal von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Nicht alle Bürger hatten dafür Verständnis, dass die Stadt bereits am 21. März schärfere Maßnahmen verhängt hatte als die Landesregierung. "Im Nachhinein hat sich das aber als richtig erwiesen", stellte das Stadtoberhaupt fest und erinnerte an die zwei bislang größten Herausforderungen: Die Schließung einer Arztpraxis und die Quarantäne eines Seniorenwohnheimes, nachdem in beiden Einrichtungen Infektionen aufgetreten waren, an denen bislang eine Person gestorben ist. "Es wurde rechtzeitig und zielgerichtet gehandelt", sagte Holaschke, wohlwissend, dass die Situation für Mitarbeiter, Heimbewohner und Angehörige "äußerst belastend ist".

Als richtig hat sich aus Sicht Holaschkes auch die auf mehrere Kindergärten und Schulen verteilte dezentrale Kindernotbetreuung erwiesen. Anders als andere Kommunen hat die Stadt den Kreis der Anspruchsberechtigten außerdem frühzeitig erweitert. Inzwischen können auch Eltern die Betreuung in Anspruch nehmen, wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. "Hier läuft es sehr gut", sagte Holaschke.

Kritik übte er hingegen an der Polizei – nicht an der Mannschaft selbst, wohl aber an deren personeller und technischer Ausstattung. Um das Betretungsverbot zu überwachen, an das sich zwar die meisten, aber eben nicht alle Bürger halten, brauche es mehr Personal. Auch die Stadt sei hier bereits tätig geworden: "Wir rufen auch mal jemanden an, wenn wir Hinweise haben, dass sich eine infizierte Person in der Öffentlichkeit aufhält."

Der Krisenstab der Verwaltungsspitze sei frühzeitig um Polizeirevierleiter Fred Walko, Notarzt Stefan Linke und Feuerwehrkommandant Thomas Blösch erweitert worden. Das Team stimme sich regelmäßig ab, um weiter am Schutz für die Bürger zu feilen.

In seiner Rede appellierte Holaschke an die Bürger, die heimischen Betriebe zu unterstützen, um langfristig die Vielfalt in der Stadt zu bewahren. "Lokal handeln, lokal einkaufen", sei nun das Credo. Man müsse sich nun auch ein Stück weit selbst helfen, betonte das Stadtoberhaupt.

Nach der Rede stimmte der Gemeinderat geschlossen dafür, die Kinderbetreuungsgebühren für April auszusetzen. Der Stadt entgehen damit 130.000 Euro Einnahmen. Der Verzicht ist zwar rechtlich nicht zwingend, aber er sei ein wichtiges Zeichen in dieser für alle belastenden Zeit, war der Tenor im Gremium. Vieles sei noch ungeklärt, aber das Land habe die erste Tranche der Notfallhilfe bewilligt. "Wir werden alle unsere Aufwendungen minutiös erfassen", merkte Holaschke an – "und dann alles in einen Topf werfen, um unsere Ansprüche abzuleiten."