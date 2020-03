Frederik Böna, der Integrationsbeauftragte der Stadt, ist einer der Freiwilligen, die bei den Freitagsgebeten in der Sinsheimer Fatih-Camii-Moschee an den Eingängen aufpassen. So können die Gläubigen in Ruhe beten. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Sinsheim. Knapp drei Wochen ist der rassistische Anschlag in Hanau mittlerweile her, bei dem ein Mann zehn Menschen und danach sich selbst getötet hat. Drei Wochen, die auch das Leben in Sinsheim ein wenig verändert haben – zumindest für einen Teil der Deutschen: für den mit muslimischen Wurzeln.

Angst, dass auch hier in der Umgebung so etwas wie in Hanau passieren könnte, habe er nicht direkt, erzählt Talip Cosar. Aber er mache sich schon ab und zu Gedanken. Wenn er zum Beispiel in einem Restaurant säße, überlege er manchmal: "Was machst du jetzt, wenn jemand mit einer Waffe hier rein kommt?" Deshalb meidet er aber trotzdem nicht bestimmte Orte.

So wie Cosar geht es einigen, mit denen die RNZ gesprochen hat. Sie alle sind ein wenig wachsamer geworden. Auch wegen der Schüsse vor dem Heilbronner Haus, in dem Verwandte des Ditib-Generalsekretärs leben. Später wurden dort Hülsen gefunden, die von Schreckschuss- oder Gaspatronen stammen. Trotzdem ist die Stimmung entspannt. Auch in der Sinsheimer Fatih-Camii-Moschee gibt es jetzt vor allem zum sehr gut besuchten Freitagsgebet Sicherheits-Vorkehrungen.

Das hat die Polizei den Verantwortlichen geraten. Daher stehen nun vor allen Eingängen Menschen, die genau hinschauen, wer die Moschee betritt. Und das sind einige Besucher: Nicht nur auf dem Parkplatz direkt vor dem Gotteshaus, sondern auch am Straßenrand rund um die Moschee stehen jede Menge Autos.

Vor der Tür ist nicht mehr so viel los. Das Gebet hat bereits begonnen. Um den Betenden jetzt Schutz zu bieten, sind auch Menschen aus anderen Religionen beteiligt, die die Eingänge bewachen. Es ist vor allem eine Solidaritätsbekundung. So standen am Freitagsgebet vor einer Woche unter anderem Vertreter aus dem neu gegründeten "Rat der Religionen" vor den Türen. Sie gehören unter anderem der Bahá’i-Gemeinde, der evangelischen Kirche und den Methodisten an. "Die Vorstellung, dass jemand nicht in Ruhe beten kann, finde ich unerträglich", sagt Susanne Berthold. Daher ist sie jetzt eine von denen, die ein Auge auf jeden haben, der die Moschee betritt.

In den Gebetsräumen selbst übernehmen das vier bis fünf junge Männer. Sie haben sich im Raum und auf der Empore verteilt. "Wir wissen ja nicht, wer an dem Gebet teilnimmt", erklärt Selma Özcan, die bei der Stadt arbeitet. Einer der Aufpasser ist an diesem Tag Özcans Sohn Nedim. "Es ist erschreckend, dass so etwas passiert", sagt der 25-Jährige, auf den Anschlag in Hanau angesprochen.

Jeder würde Sinsheim kennen, daher könnte er sich schon vorstellen, dass so etwas auch hier passiere. "Man hat immer Hintergedanken", aber im Alltag beeinflusse ihn das nicht. Angst hat auch seine Mutter nicht, aber sie sagt auch, dass man Maßnahmen zum Schutz ergreifen müsse. Özcan wirft auch die Frage auf, wo man überhaupt geschützt sei. Bei jeder Großveranstaltung könne etwas passieren. Trotzdem ist sie in diesen Zeiten ein wenig vorsichtiger. "Man muss immer wachsam sein."

Auch am vergangenen Freitag sind die Türen wieder bewacht. Diesmal ist Frederik Böna, der Integrationsbeauftragte der Stadt, für den vorderen Eingang zuständig. Dort steht er also, schaut sich ein wenig die Leute an und trinkt Tee. Er glaubt, dass er einen möglichen Attentäter erkennen würde. Spätestens dann, wenn eine Waffe sichtbar sei. Dann würden die Türen geschlossen und die Betenden so schnell wie möglich gewarnt.

Selbst bewaffnet vor der Tür der Moschee zu stehen, hält er für keine Option. Auf die Frage, warum er das hier mache, antwortet er: "Ich glaube es ist richtig, ein Zeichen zu setzen." Auch Can Gün, einer der jungen Männer, die vor einer Woche die Aufsicht in den Gebetsräumen übernommen haben, sagt deutlich, dass eine Selbstbewaffnung keine Option sei. Dies sei eindeutig Sache der Polizei.

Und was ist mit den Geschäften? Dort, wo sich Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund treffen? Beim Frisör oder in Shisha-Bars, die bei vielen jungen Menschen beliebt sind? Kobad Jarjges’ Barbershop ist einer dieser Läden. Weniger Kundschaft hat er seit Hanau aber nicht. Jarjges lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Früher habe es mehr Rassismus gegeben. Trotzdem sei es schwer, wirkliche Freundschaften mit Einheimischen zu knüpfen. Es seien oft die kleinen Dinge, die einen glauben ließen, nicht zur Gesellschaft dazuzugehören.

Er erzählt von Situationen, als er als Paketbote gearbeitet hat und ihm verwehrt wurde, ein Haus zu betreten. Dabei habe er das schwere Paket lediglich an die Wohnungstür im ersten Stock bringen wollen. Der 43-Jährige sagt auch, dass er sich noch heute teilweise fremd in Deutschland fühle. Damit ist Jarjges nicht alleine. Viele der Gesprächspartner sehen sich als Deutsche, bejahen die Frage, ohne zögern. Sie haben ihre Kindheit, teilweise ihr ganzes bisheriges Leben in der Region verbracht. Trotzdem bleibt da ein kleiner Beigeschmack, bleibt der Eindruck, nicht Teil der deutschen Gesellschaft zu sein.

Cosar geht es ähnlich. Er hat einen deutschen Pass, ist hier aufgewachsen und fühlt sich zur Hälfte als Deutscher. Wäre er weniger oft in der Türkei, würde er sich noch mehr als Deutscher fühlen. Wahrscheinlich auch dann, wenn er nicht das Gefühl hätte, teilweise nur als Gast angesehen zu werden. Als er beispielsweise Arbeitskollegen auf den Anschlag in Hanau ansprach, hätte er das Gefühl gehabt, diese würden sich wenig dafür interessieren.

Doch der 33-Jährige ist auch zuversichtlich. Vor allem die jüngere Generation würde ihn nicht mehr als Ausländer sehen. Was er sich für die Zukunft wünscht? "Mehr Miteinander."