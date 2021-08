Von Friedemann Orths

Waibstadt/Kabul. Mohammad Erfan Malikzada seufzt. Sein Blick huscht abwechselnd auf den Fernseher oder auf seine beiden Computermonitore. Malikzada verfolgt die sich überschlagenden Ereignisse in seinem Heimatland Afghanistan. Dort haben die islamistischen Taliban gerade erst die Hauptstadt Kabul eingenommen, sie wurde ihnen ohne jeglichen Widerstand übergeben. Präsident Aschraf Ghani war schon am Samstag ins Ausland geflüchtet. Zurück lässt er ein Volk, das jegliche Hoffnung verloren hat.

Malikzada war bis zu seiner Flucht nach Deutschland im Jahr 2015 Reporter für den afghanischen TV-Sender "Ariana". Nicht ohne Stolz zeigt er Bilder, die ihn bei seiner Arbeit auf den Straßen Kabuls zeigen, mit dem Bürgermeister der Stadt Herat oder mit seinen Freunden und Kollegen im Sendehaus. Aber dann bekam er Probleme mit Mujaheddin, den Gotteskriegern, die für einen islamischen Staat kämpfen – und die oft auch mit den Taliban in Verbindung stehen, der islamistischen Bewegung, die bis zum Einmarsch der US-Truppen 2001 die Macht im Land hatten.

Seit Montag sitzt er fassungslos vor seinem Computer und verfolgt die Ereignisse in seinem Heimatland. Foto: Orths

Jetzt haben die religiösen Fanatiker erneut das Sagen in dem seit Jahrzehnten von Krieg und Armut gebeutelten Land. Und Malikzada hat Angst. Angst um sein Land, seine Kollegen, seine Freunde – und um seine Familie. Seine Mutter hat es nach Deutschland geschafft, ebenso seine Frau. Sein Bruder kam 2019 nach Deutschland, sein Vater und sein anderer Bruder sind verschollen – "in Griechenland im Meer versunken", sagt Malikzada zum Schicksal des Bruders. Auf Facebook erscheint ein Bild von Joe Biden, Malikzada scrollt weiter, zeigt die Bilder und übersetzt die Beiträge von afghanischen Journalisten oder Frauenrechtsaktivistinnen.

Malikzada seufzt: Fast alle haben ihre Hoffnung verloren, sagt er. "Alles ist vorbei", sagen ihm seine Kollegen am Telefon. Die Stimmung schwanke zwischen Trauer und Wut, jeder sei schockiert, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen konnten. Malikzada glaubt, dass das nur möglich war, weil es Absprachen zwischen den Taliban und der afghanischen sowie US-Regierung gegeben haben muss. Anders kann er sich das nicht erklären. "Der Präsident hat große Scheiße gebaut", sagt Malikzada. Es hätte viele Soldaten und viele Möglichkeiten gegeben, das Land zu verteidigen. Seine Freunde und Kollegen bitten ihn um Hilfe, mehr als ein paar E-Mails schreiben kann er aber nicht. Gestern habe er den ganzen Tag geweint. Er fühle sich machtlos.

Dieses Foto hat einer von Malikzadas Kollegen in Kabul aufgenommen: Schwer bewaffnete Taliban sitzen in der Stadt. Foto: privat

Sein ehemaliger TV-Sender hat zwischen 500 und 800 Angestellte, gestern hätten gerade mal fünf Männer ein Notprogramm gesendet. Der Rest ist aus Angst zu Hause geblieben. Die meisten Sender dürften jetzt sowieso nur noch islamistische Lieder der Taliban oder Koranverse senden, das normale Programm wurde von den Extremisten abgesetzt.

Neben Journalisten, Aktivisten und Polizisten oder Sicherheitskräften sind jetzt vor allem die Frauen gefährdet. Ex-Kolleginnen gehen seit Montag nicht mehr zur Arbeit. Unter den Taliban dürfen Frauen überhaupt nicht arbeiten und ohne männliche Begleitung auch gar nicht aus dem Haus. Das betrifft laut Malikzada auch viele Lehrerinnen, allerdings haben die Taliban die Schulen im Land sowieso sofort geschlossen. Auch die Geschäfte und Banken sind zu, Malikzada kann seinen Verwandten jetzt nicht mal Geld zur Unterstützung schicken. Eine Kollegin vom TV-Sender hat vom einen auf den anderen Tag ihren Job verloren. Sie war die einzige in ihrer Familie, die Geld verdient hat.

Die Taliban würden zwar behaupten, dass die Bevölkerung keine Angst vor ihnen haben müsse, allerdings glauben Malikzada und seine Kollegen nicht daran. Er hat Kontakte in Herat, dort hätten die Taliban den Frauen sofort alles verboten. Wer kann, hat sich irgendwo versteckt, um nicht verschleppt und später womöglich von den Taliban ermordet zu werden. Der Großteil der Bevölkerung wird aufgeben und sich dem Regime fügen, glaubt Malikzada, obwohl er schätzt, dass bestimmt 80 bis 90 Prozent aller Afghanen gegen die Taliban sind. Aber für seine Kollegen ist das nicht möglich: "Die Taliban werden die Menschen suchen, die gegen sie waren", ist er sich sicher.

Bis Montag hatte Malikzada sogar noch die Hoffnung, irgendwann wieder in sein Land zurückkehren zu können. Jetzt hält er das für unmöglich. "Unser Land ist einfach weg", sagt er mit leiser Stimme, in seinen Augen sammeln sich Tränen, er entschuldigt sich. Man spürt die Hoffnungslosigkeit, wenn Malikzada davon erzählt, dass vor ein paar Tagen gerade ein Staat zusammengebrochen ist.

Die einzige Hoffnung, die seinen Freunden in Afghanistan noch bleibt, ist Hilfe aus dem Ausland. Doch nachdem Malikzada die erschreckenden Szenen am Flughafen von Kabul gesehen hat, glaubt er auch daran nur noch bedingt. "Ich höre immer Menschenrechte, aber jetzt könnten sie Menschen retten, die in Gefahr sind", sagt er. Er ist sich sicher, dass die USA oder Länder aus der EU doch zumindest ein paar Flugzeuge schicken könnten. Aber er glaubt: "Die Welt hat uns verlassen." Malikzada seufzt.