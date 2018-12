Celines Mutter Heike Dallaway und der Musikalische Leiter der SFZ Bigband Michael Lutz planen bereits das Benefizkonzert am 2. Februar in der Waibstadter Stadthalle. Foto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. "SFZ meets Friends" lautet das Motto eines Benefizkonzerts der SFZ BigBand mit musikalischen Gästen am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle, das eine Mischung aus Pop, Rock, Soul und Funk bieten wird. "Das Konzert am 2. Februar soll der Beginn für Celines neues Leben sein", sagt Heike Dallaway. Ihre Tochter ist 22 Jahre alt und Musik ist ihr Leben. Doch die Saxofonistin kann nicht mehr wie früher am Montag- und Freitagabend ins Freizeitheim laufen, um mit ihren Musikkameraden der Abteilung SFZ BigBand des Turnvereins 1865 Waibstadt zu proben. Denn Celine ist gehandicapt aufgrund der schweren Verletzungen, die sie bei einem Autounfall im Februar 2016 in der Sinsheimer Innenstadt erlitten hat. Seitdem ist die junge Frau auf den Rollstuhl und 24 Stunden Pflege am Tag angewiesen.

Die SFZ BigBand hat seit dem Unfall immer wieder Musik für Celine gemacht, sei es vor der Klinik in Heidelberg oder vor dem Wohnhaus der Familie in Waibstadt. Die SFZ-Abteilungsleiter Moritz Schäfer und Stefan Kröner haben der Familie nun vorgeschlagen, ein Benefizkonzert für Celine zu veranstalten. "Wir wollen sichtbar unsere Freundschaft zeigen", betont TV-Vorsitzender Boris Schmitt.

Die Vorbereitungen laufen bereits. Der Musikalische Leiter Michael Lutz steht in engem Kontakt mit der Familie und versucht, den Abend so zu gestalten, dass Musikauswahl und Ambiente perfekt zu Celine passen. "Musik gehört zu Celine, erfüllt sie und macht sie zu dem positiven Menschen, der sie ist", sagt Heike Dallaway über ihre Tochter. Sie habe sich bereits das Stück "What a wonderful world" gewünscht, bei dem sie früher selbst das Saxofon-Solo gespielt hat.

Jeden Tag erkundigt sich Celine bei ihrer Familie über den Sachstand "ihres" Konzerts. "Wir wünschen uns, dass viele Besucher zum Konzert kommen und Celine zeigen, dass sie nicht alleine ist", hofft Heike Dallaway.

Karten für 2. Februar sind bereits erhältlich

Die Musik gebe ihrer Tochter viel Kraft auf dem Weg in ihr neues Leben. "Celine und auch wir als Familie möchten kein Mitleid. Uns ist es wichtig, dass die Leute gut gelaunt zum Konzert kommen und mit uns zusammen einen schönen Abend erleben", erklärt die Mutter. Auf dem Parkett der Halle sollen Stehtische und einige Sitzgelegenheiten für ein lockeres Ambiente sorgen. Auf der Empore wird es Sitzplätze geben.

Der Erlös der Veranstaltung soll an Celine gespendet werden, damit sie trotz Handicap ihr neues Leben frei gestalten und glückliche Momente erleben kann. Momentan wird das Haus der Familie barrierefrei umgebaut und ein neues Auto als Spezialanfertigung wird ebenfalls benötigt. In Kürze soll ein Fahrstuhl im Haus der Familie eingebaut werden. Dadurch kann Celine, die seit Januar wegen der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr das Haus verlassen konnte, künftig wieder am öffentlichen Leben teilhaben. Die Standardfrage, nämlich wie es Celine geht, sei schwer zu beantworten, sagt ihre Mutter: "Celine macht große Fortschritte. Sie kämpft Tag für Tag."

Veranstalter des Konzerts in der Waibstadter Stadthalle wird das Lions Clubhilfswerk Kraichgau sein. "Dieses Konzert ist eine wunderbare Idee, um Celine zu unterstützen. Wir haben sofort ja gesagt, als wir gefragt worden sind, ob wir der Veranstalter sein möchten", berichtet der Vorsitzende des Hilfswerks, Thorsten Seeker. "Wir freuen uns auch über Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen mit dem Betreff "Celine Dallaway", die wir eins zu eins weiterleiten, betont Seeker. Die IBAN des Spendenkontos bei der Volksbank Kraichgau lautet: DE45.6729.2200.0000 5894 03.

Im Vorverkauf kostet der Stehplatz sieben Euro und der Sitzplatz zehn Euro. Karten gibt es in Waibstadt bei der Esso-Station Kiefer, der Sparkasse und der Volksbank. In Sinsheim können Tickets an der Shell-Tankstelle in der Dührener Straße erworben werden.