Neckarbischofsheim-Helmhof/Untergimpern. (fro) Trinkwasserwarnung über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina" in Neckarbischofsheim: Bei einer Routinekontrolle im Wasserhochbehälter in Helmhof wurde eine Überschreitung der Enterokokkenwerte festgestellt.

Betroffen sind die beiden Ortsteile Untergimpern und Helmhof, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises jedoch nicht.

Anwohner sollen ihr Trinkwasser aber auf jeden Fall abkochen. Dieses Abkochgebot gilt für Wasser, das für die Zubereitung von Nahrungsmitteln, zum Zähneputzen oder zum Geschirrspülen genutzt wird.

Laut Mitteilung des Wasserzweckverbandes Mühlbach, der für die Wasserversorgung der beiden betroffenen Ortsteile zuständig ist, sei "bei einer routinemäßig entnommenen Trinkwasserprobe" eine "mikrobiologische Grenzwertüberschreitung festgestellt" worden.

Der Wasserzweckverband teilt mit, dass die Verunreinigung jetzt durch eine Desinfektion mittels Chlor beseitigt werde, weshalb es nach Chlor riechen könne. "Die Chlorwerte bei dieser Desinfektion bewegen sich in dem nach der Trinkwasserverordnung zulässigen Rahmen", heißt es weiter. Für Aquarien sei das Wasser aber derzeit ungeeignet.

Nach Abschluss der Desinfektion werde eine Nachuntersuchung des Trinkwassers vorgenommen. Sollte diese nicht zu beanstanden sein,werde das Abkochgebot aufgehoben.

Enterokokken sind eine Gattung der Streptokokken; also Bakterien, die überall im Wasser und Erdboden, in der Darmflora von Menschen und Tieren und in fermentierten Lebensmitteln wie Käse vorkommen.