Im B-Bau der Theodor-Heuss-Schule fehlen Bodenbelag, Farbe an den Wänden und in manchen Teilen die Deckenverkleidung. Doch seit Monaten hat sich hier kaum etwas getan. Baudezernent Tobias Schutz ist genervt. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Der neue Heizkörper ist schon warm. Und auch die Decke ist in manchem Klassenzimmer schon fix und fertig. Was fehlt, sind Linoleum oder Fliesen auf den Böden und Farbe an den Wänden. "Wir sind quasi kurz vor fertig. Und das seit Mitte des Jahres", sagt Tobias Schutz. Der Baudezernent steht ernst im B-Bau der Theodor-Heuss-Schule. Von seinem sonst eher trockenen Humor ist an diesem Spätnachmittag nichts geblieben. Denn diese Baustelle sei das Schlimmste, was er in seiner Karriere je erlebt hat.

"Geplant waren 18 Monate Bauzeit", erklärt Schutz. "Nun sind wir im dritten Jahr." Seitdem wird das Schulgebäude aus den Jahren 1958 bis 1960 saniert, ein weiterer Trakt wurde angebaut. Doch in beiden Bereichen habe es immer wieder nicht vorhersehbare Zwischenfälle gegeben. Und ziemlich viele Probleme mit einigen Handwerkern und einem Ingenieurbüro.

Letzteres habe die Stadt falsch beraten, heißt es dort. Denn eigentlich sei man davon ausgegangen, dass der Anbau eine Pfahlgründung brauche, weil der Boden schlecht ist und der Grundwasserspiegel hoch liegt. Das ist in Sinsheim nichts Ungewöhnliches, zahlreiche Gebäude verfügen über eine Pfahlgründung, beispielsweise die Dr.-Sieber-Halle. Doch das Ingenieurbüro habe die Meinung vertreten, dass dies hier nicht nötig sei. Im Laufe des Rohbaus sei es aber zu Setzungen von bis zu zehn Zentimetern gekommen.

Was folgte waren ein Baustopp und "sehr teure Gegenmaßnahmen", berichtet Schutz. Unter anderem musste zusätzlicher Estrich eingebaut werden. Da der normalerweise einige Wochen aushärten muss, wurde Gussasphalt eingebaut, um Zeit zu sparen. Denn der kann nach dem Erkalten sofort betreten werden, ist aber deutlich teurer.

Als Folge der Absenkung wurden Leitungen, die unterhalb der Schule verlegt sind, beschädigt und mussten erneuert werden. Zudem hatte der hohe Grundwasserstand bereits Bereiche unter der Schule unterspült und so ebenfalls Schäden verursacht. Einen sechsstelligen Betrag hat es laut Schutz außerdem gekostet, den Weg des Regenwassers zu optimieren: Der Regen, der vom neueren C-Bau der Schule in die Regenrinne fließt, landete nämlich bisher nicht direkt im Kanal, sondern im B-Bau. Dort befindet sich im Keller eine Wasserhebeanlage, die es dann in den Kanal pumpt, der oberhalb davon verläuft. In punkto Niederschlagswasser sei dieser Umweg unsinnig, sagt Schutz.

Passend zum Thema verursachten Handwerksbetriebe außerdem zwei Wasserschäden. Die Kosten sind Versicherungsfälle. Doch auch hier verzögerte sich der Bau deutlich. Und auch beim Aufzug gab es Probleme: Hier habe schlechte Kommunikation dazu geführt, dass der Schacht für den vorgesehenen Fahrstuhl zu klein war. Eine Sonderanfertigung musste her.

Nun, kurz vor der Fertigstellung, sorgen Handwerker "für Riesenprobleme". Denn sie machen seit Monaten nicht das, was sie sollen. "Diese Firma verdient ihr Geld nicht mit Bodenbelagsarbeiten", erklärt Schutz. Man sei in "juristischer Begleitung". Dass es mit ebendiesem Unternehmen Probleme gibt, habe man gewusst. Denn schon vor Jahren habe es bei einem anderen Bauprojekt ähnliche Schwierigkeiten gegeben. Daraufhin sei die Firma drei Jahre bei der Vergabe von Aufträgen ausgeschlossen worden. Doch nachdem diese Zeit verstrichen war, habe die Stadt die Firma nicht ausschließen können. Und die gemeindlichen Vergaberichtlinien regeln, dass das billigste Angebot den Zuschlag erhält. "Das ist grundsätzlich ein Problem", findet Schutz.

Die Probleme sorgen für 750.000 Euro Mehrkosten, erklärt der Baudezernent. Am Ende werde das Projekt knapp sechs Millionen Euro kosten. Doch mindestens genauso schlimm sei der Zeitverzug. Im September sollten die Schüler dort wieder unterrichtet werden, in Anbetracht von Corona hätte jeder zusätzliche Raum die Schule entlastet. Nun wird es wohl März. Bis dahin müssen einige Schüler weiter an die Sidlerschule laufen. Anfang der Woche hat Schutz den Elternvertretern die schlechte Nachricht überbracht: "Hut ab, dass sie so viel Verständnis haben."