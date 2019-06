Rund 6500 Karten wurden für das Blacksheep-Festival in Bonfeld bisher verkauft. Der Festivalauftakt am Donnerstag mit BAP ist bereits ausverkauft. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Erstmals in seiner jungen Geschichte vermeldet das Blacksheep-Festival schon im Vorfeld einen Veranstaltungstag als ausverkauft. Direkt zum Auftakt, wenn Wolfgang Niedecken und sein "BAP" mit der "Strooßekööter-Tour" bei der sechsten Auflage am Donnerstag, 27. Juni, in Bonfeld gastieren, können sich die Veranstalter über einen proppenvollen Schlosspark freuen.

Die Verantwortlichen scheinen im Jahr eins nach Franz Koroknay, der bisher das Line-up organisiert hatte und nun im Hintergrund mit Rat und Tat zur Seite steht, vieles richtig gemacht zu haben. Lediglich mit Festivaltickets und Tickets für den VIP-Bereich können Kurzentschlossene "BAP", "Hannah & Falco" und "The Seer" noch live erleben. Zudem verlost die RNZ noch zwei Tickets für diesen Tag.

"Wir haben schon geahnt, dass BAP zieht, aber wir waren unsicher, ob sich die Investition auch lohnt", sagt Ulrich Schneider, Vorsitzender der Blacksheep-Kulturinitiative, die das Festival auf die Beine stellt. "Wir sind nun gespannt auf den Endspurt." 6500 Tickets wurden für das Wochenende bereits verkauft.

Auch die Möglichkeit, in Bonfeld zu campen, werde gut angenommen. Die 100 Campingplätze werden zum Festival ausgebucht sein, ist sich Schneider sicher. Mit Bands, Helfern, Crew und Gastromitarbeitern rechnet er mit rund 8000 Menschen, die im Schlosspark eine gemeinsame Party feiern.

Als Neuheit präsentiert die Kulturinitiative in diesem Jahr einen sogenannten "Blacksheep-Corner". In einer "loungigen Ecke" können die Besucher verweilen sowie Cocktails genießen. Und das mit einem freien Blick auf die Schlossparkbühne. Ebenso werde man in den Abendstunden mit Lichtinstallationen für eine heimelige Atmosphäre sorgen. "Da will ich aber nicht zu viel verraten", sagt Schneider. Eine Kinderecke, zahlreiche Gastronomie-Stände und sogenannte Walkacts runden das Programm fernab der Bühnen ab.

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, geben sich derweil Musikgrößen das Mikro in die Hand. Am Freitag schallen die rockigeren Töne durch den Schlosspark. Nach Albert Hammond und Max Mutzke beschließt die selbst ernannte "Queen of Metal", Doro Pesch, den zweiten Festivaltag.

Den Samstag eröffnet die Ulmer Band "Roadstring Army", die den Blacksheep-Bandcontest gewann, auf der Kornspeicherbühne. Nach "Ten years after", "Trails" und "Reckless Kelly" setzten die schwedischen Chartstürmer von "Mando Diao" den Schlusspunkt beim sechsten Blacksheep-Festival.

Die Vorbereitungen laufen beim 50-köpfigen Organisationsteam derzeit auf Hochtouren. Bis die Veranstaltung in zwei Wochen aber auch gelungen über die Bühne gehen kann, gibt es noch einiges zu erledigen. Man liege aber gut in der Zeit, betont Schneider. Am Freitag, 21. Juni, startet der Aufbau für die dreitägige Party im Schlosspark.

Info: Alle Informationen zum Festival gibt es unter www.blacksheep-kultur.de. Tickets gibt es bei der RNZ und in allen weiteren Reservix-Vorverkaufsstellen.