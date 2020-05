Eppingen. (rnz) Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft arbeitet von Montag bis Freitag, 11. bis 15. Mai, entlang der Bahnstrecke zwischen Bretten und Eppingen an der Oberleitung. Deshalb kommt es während der Infrastrukturarbeiten zu zwei nächtlichen Zugausfällen bei der Stadtbahnlinie S 4.

Für die Fahrgäste wird mit Bussen ein Schienenersatzverkehr zwischen Bretten und Eppingen, beziehungsweise zwischen Bretten und Gölshausen, eingerichtet. Reisende werden gebeten, auch die entsprechenden Informationen und Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Die Arbeiten finden jeweils von 1.20 bis 4.20 Uhr statt. Betroffen sind zwei Züge der Linie S 4: Der Zug mit der Nummer 85309, der um 0.53 Uhr in Karlsruhe abfährt und Eppingen normalerweise um 2.09 Uhr erreicht, endet bereits um 1.38 Uhr in Bretten. Der Zug mit der Nummer 85311 über Gölshausen endet ebenfalls bereits in Bretten, und zwar um 2.38 Uhr.