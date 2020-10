In Bad Rappenau wird es in diesem Winter corona-bedingt keine Eisbahn geben. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Eppingen. (fsd) Die Absagen wurden bereits erwartet, nun gibt es die traurige Gewissheit. Nach einem Sommer unter anderem ohne Konzerte, und Veranstaltungen wie das Parkfest oder die Messe "Garten und Genuss" wirkt sich die Corona-Pandemie auch auf die anstehende Wintersaison aus. Denn die Stadt hat den Nikolausmarkt abgesagt. "Wir haben auch einen alternativen Standort gesucht und uns den Kopf zerbrochen. Aber wir haben keine sichere Lösung gefunden", sagt Rathaussprecherin Eva Goldfuss-Siedl auf RNZ-Nachfrage.

Ebenso wird es in diesem Jahr auf dem Marktplatz auch keine Eisbahn geben. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Winter mit zahlreichen Besuchern hatte sich die Kur-stadt zügig dazu entschieden, die Eisbahn auch in diesem Dezember aufzubauen. Immerhin richtet die Absage für die Stadt – abgesehen von den ausbleibenden Einnahmen – keinen weiteren finanziellen Schaden für die Verwaltung an. Denn bei den Planungen habe man eine mögliche corona-bedingte Absage bereits berücksichtigt und eine Ausstiegsklausel in dem Vertrag mit dem Vermieter einarbeiten lassen, erklärt Goldfuss-Siedl. Größer dürften nun hingegen die Sorgen bei den örtlichen Händlern werden. Denn solche Veranstaltungen wie die Eisbahn sollen Besucher in die oftmals verwaiste Innenstadt locken und so auch die Umsätze der Geschäfte ankurbeln.

Ebenfalls bereits abgesagt wurde die private Veranstaltung "Advent im Schloss", sagte die Rathaussprecherin. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt auch, ob der Glühweinmarkt, der im Normalfall über mehrere Wochenenden im Januar im Zeitwald stattfindet, auch im kommenden Winter ausgerichtet wird. Klarheit, in welche Richtung es gehen soll, soll eine für den 15. Oktober anberaumte Mitgliederversammlung des ausrichtenden Vereins "Die Glühwürmer" bringen, erklärt Vorsitzende Andrea Kürschner-Riedl. Letztendlich seien die Vereinsmitglieder auf die Einnahmen angewiesen. Doch ihrer Meinung nach müsse man den Markt absagen. "Er würde nicht so sein, wie man ihn kennt", sagt sie. In den vergangenen Jahren sei die Veranstaltung immer mehr gewachsen. Lagerfeuer, Krämermarkt und Alphornbläser sorgten im Zeitwald für eine heimelige Atmosphäre. Das alles müsse man weglassen, damit man mit ausreichend Abstand genügend Personen auf das Gelände lassen kann, dass sich der Markt auch rechnet. "Wenn jetzt die Hälfte wegfällt, ist es kein Glühweinmarkt mehr." Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Ausschank von Glühwein überhaupt erlaubt wäre. Ministerpräsident Winfried Kretschmann überlässt diese Entscheidung den Kommunen.

Aber nicht nur die Kurstadt, sondern auch Eppingen hat seinen Weihnachtsmarkt, der am 5. Dezember geplant war, abgesagt. Geprüft wird nun als Alternative, ob es in der Adventszeit wieder das gastronomische Angebot aus den Verkaufshütten am Marktplatz oder Ludwigsplatz geben kann, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Allerdings müssten sich dort sämtliche Besucher registrieren.