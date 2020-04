Bad Rappenau/Eppingen. (pol/mare) Mehrere junge Erwachsene haben am Donnerstagabend gegen die Corona-Regeln verstoßen. Das berichtet die Polizei.

So gegen 21 Uhr auf dem Schulhof in der Heinsheimer Straße in Bad Rappenau. Nach entsprechender Belehrung wurden den Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.

Auf dem Bolzplatz in der Weinbrennerstraße in Eppingen sollen sich am frühen Freitagmorgen gegen 2.20 Uhr vier Jugendliche aufgehalten haben, um Alkohol zu trinken. Die Polizei fand einen 14- und einen 15-Jährigen.

In der Friedrich-Sürr-Straße in Heilbronn hielten sich am Donnerstagabend neun Jugendliche auf. Als die Polizei die Personen überprüfen wollte, flüchtete die Gruppe. Fünf wurden im Anschluss durch die Streife gestellt. Anzeigen wurden gefertigt.

Bei einer Kontrolle am Friedensplatz in Heilbronn wurde gegen 18.35 Uhr eine vierköpfige Personengruppe angetroffen und zunächst der Örtlichkeit verwiesen. Drei davon wurden bereits kurz vor 19 Uhr erneut dort angetroffen und angezeigt. Einer der Beteiligten beleidigte die eingesetzten Polizisten. Er muss nun neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz auch mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.