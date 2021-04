Bad Rappenau. (fsd) Vielerorts schwingen sich vor allem an den wärmeren Wochenenden zahlreiche Menschen auf ihre Fahrräder und unternehmen ausgedehnte Touren durch die Landschaft. Was gibt es da Schlimmeres, als wenn der Ausflug von einer quietschenden Bremse, einem lockeren Sattel oder gar einem platten Reifen getrübt wird? Um kurzfristig und kostenlos Abhilfe zu schaffen, hat die Kurstadt an zwei von Radfahrern stark frequentierten Punkten sogenannte Radservice-Stationen aufgebaut. Zum einen an der Josef-Müller-Halle entlang des Neckartalradwegs in Heinsheim, zum anderen am Kurhaus. Die Tatsache, dass man bei der Installation die Säulen vertauscht und somit zunächst der Heinsheimer Servicepunkt im Kurpark stand, verkauften die Verantwortlichen bei der Einweihung kurzerhand als April-Scherz.

Für Oberbürgermeister Sebastian Frei hat der Servicepunkt einen "gewissen symbolischen Wert". Denn das Fahrrad werde immer wichtiger. Und mit einer Station an einem auffälligen Punkt wolle man auch eine Nachricht senden.

Rund 1900 Euro hat jede Reparatursäule gekostet. Neben einer Edelstahl-Luftpumpe gibt es hier acht Werkzeuge, die aus Gründen des Diebstahlschutzes an Haltekabeln angebracht sind. Unter anderem gibt es zwei Reifenheber, ein Schraubenschlüssel-Set, mehrere Schraubendreher sowie ein Sechskantschlüssel-Set. Unterstützt wurde die Stadt bei der Beschaffung vom Landratsamt Heilbronn, erklärt Birgit Böhm von der Stadt. Ehrenamtliche sollen künftig ein Auge auf die Säulen haben und alle paar Tage schauen, ob noch alles in Ordnung ist.

Frei betont auch, dass der Servicepunkt am Kurhaus mit einer Ladestation für E-Bikes sinnvoll ergänzt werden wird. Darüber hinaus kann er sich "grundsätzlich vorstellen", dass noch weitere Punkte im Stadtgebiet hinzukommen. Aber er traue sich nicht, einem Blick in die Zukunft zu werfen. Man müsse erst sehen, wie das Angebot angenommen werde. Aber: "Die Tür ist nicht verschlossen."

Bei der Einweihung des Servicepunkts wiesen Böhm und Frei auch auf die bald wieder startende Aktion "Stadtradeln" hin, bei der jeder Einzelne sein Auto gegen das Fahrrad eintauschen kann und dabei im Team oder alleine Kilometer sammelt und CO2 einspart. Die "Stadtradeln"-Aktion ist eine Kampagne des Klima-Bündnises. Dies ist ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Städtischer Ansprechpartner ist das Kulturamt unter Telefon 07264 / 922161 oder 07264 / 922162 und per E-Mail an kulturamt@badrappenau.de

Info: www.stadtradeln.de/badrappenau