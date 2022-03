Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Es ist eines der momentan am heißesten diskutierten Themen in der Kurstadt: die mögliche Reaktivierung der Krebsbachtalbahn. Die Strecke von Neckarbischofsheim Nord (Bernau) bis nach Bad Rappenau-Obergimpern sollen wieder regelmäßig S-Bahnen fahren. Außerdem soll ein Lückenschluss zwischen Obergimpern und Babstadt gebaut werden. Und genau das sorgt bei einigen Anwohnern in der Erweiterung des Babstadter Baugebiets "Waldäcker" für Ärger. Sie fühlen sich verschaukelt, denn über das Vorhaben seien sie nie informiert worden.

"Viele Vorgaben für unsere Häuser haben wir erst beim Notartermin erfahren", bedauert Anwohner Roland Kontny. Beispielsweise, dass aufgrund von archäologischen Rettungsgrabungen und deren Folgen andere Bodenplatten nötig waren. "Von einer Bahnstrecke war aber nie die Rede." Nun befürchten er und seine Nachbarn einen deutlichen Wertverlust ihrer Immobilien. "Wir sind der Meinung, dass unsere Grundstücke entwertet werden." Zudem haben sie die Sorge, dass sie der Lückenschluss teuer zu stehen kommt. Denn wenn der Festzins ihrer Kredite bei den Banken ausläuft, sei eine Bahnlinie nicht unbedingt ein gutes Argument, um günstig weiter finanzieren zu können. Ein niedriger Beleihungswert und höhre Abschlagszahlung beziehungsweise Zinsen könnten die Folge sein.

Hintergrund (fsd) Wenn künftig so viele Fahrgäste mit einer möglichen neuen Stadtbahn zwischen Bad Rappenau und Neckarbischofsheim hin und her pendeln, wie Personen bis vergangenen Montag an der RNZ-Umfrage zur geplanten Reaktivierung teilgenommen haben, dann sollte einer wirtschaftlichen Streckennutzung nichts mehr im Wege stehen. Am Ende gaben 26.127 Personen ihre Stimme für beziehungsweise gegen [+] Lesen Sie mehr (fsd) Wenn künftig so viele Fahrgäste mit einer möglichen neuen Stadtbahn zwischen Bad Rappenau und Neckarbischofsheim hin und her pendeln, wie Personen bis vergangenen Montag an der RNZ-Umfrage zur geplanten Reaktivierung teilgenommen haben, dann sollte einer wirtschaftlichen Streckennutzung nichts mehr im Wege stehen. Am Ende gaben 26.127 Personen ihre Stimme für beziehungsweise gegen das geplante Vorhaben ab. Dabei fanden die Befürworter mit 15.150 Stimmen (58 Prozent) gegenüber den Gegnern mit 10.977 Stimmen (42 Prozent) eine Mehrheit. Für ÖDP-Stadtrat Klaus Ries-Müller, der seit Wochen für die Reaktivierung die Werbetrommel rührt, hat das Abstimmungsergebnis einen faden Beigeschmack. Denn bis vergangenen Donnerstag hatten nur knapp 300 Menschen an der Umfrage teilgenommen – das Vorhaben hatte mit 91,4 Prozent der Stimmen eine klare Mehrheit. Aufgrund der sprunghaft gestiegenen Teilnehmerzahl über das vergangene Wochenende befürchteten Ries-Müller und weitere Befürworter der Bahnstrecke eine Manipulation der Umfrage. Allerdings: Alleine über das Wochenende gab es mehr als 25.000 Klicks auf die beiden Artikel zur Krebsbachtalbahn, in denen die Umfrage verlinkt war. Die Zugriffszahlen geben das Abstimmungsergebnis also absolut her, was etwaige Manipulationen entkräftet.

[-] Weniger anzeigen

"Es wäre fair gewesen, uns vorher zu informieren, dass so etwas kommen könnte", sagen die Nachbarn unisono. "Wir haben bis zuletzt nicht gewusst, dass es geplant wird", sagt Kontny. Erst über die verstärkte mediale Berichterstattung sind die Anwohner nun überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden. Vor allem die Häuslebauer am nördlichen Rand des Wohngebiets haben ihre Schlafzimmer und Gärten nach Norden, in Richtung Acker, ausgerichtet. "Und nun sollen wir auf eine Bahnlinie schauen", konstatiert eine Anwohnerin. "Vom Lärm ganz zu schweigen. Da hilft auch keine Schutzwand." Und auch beim Gedanken an die jahrelange Bauzeit des Lückenschlusses werden sie wütend. "Ich hätte das Grundstück so nicht gekauft. Aber ich kann ja jetzt schlecht mein Haus abreißen", sagt ein weiterer Nachbar.

Die Babstadter betonen aber auch, dass sie nicht prinzipiell gegen das Projekt, sondern hauptsächlich gegen die aktuell angedachte Ausführung sind. "Die Bahn ist eine super Idee. Aber nicht so", sagt Kontny. Ein Nachbar ergänzt: "Wir wollen die Schienen nicht in unseren Gärten." Daher habe man sich im Verbund auch Gedanken gemacht und zwei Alternativen ausgearbeitet. Beispielsweise könnte die Strecke auch westlich mit reichlich Abstand an Babstadt vorbeiführen und dort mit der bestehenden Bahnstrecke verbunden werden. Dies hätte zum Vorteil, dass man keine weitere Haltestelle benötigt, sondern die bestehende mitgenutzt werden könnte. Der zweite Vorschlag sieht eine Streckenführung parallel zur Landstraße und einen Zusammenschluss östlich von Babstadt vor – ohne den Bau einer zusätzlichen Haltestelle. "Man kann nach Bad Rappenau fahren und dort in Richtung Neckarbischofsheim umsteigen", ist die Meinung der Nachbarn.

Sobald ein Nachholtermin für die ursprünglich an diesem Donnerstag geplante Bürgerversammlung in der Krebsbachhalle in Obergimpern feststeht, wollen die Babstadter mobilmachen, also möglichst allen Anwohnern des Baugebiets zur Veranstaltung gehen und ihre Anliegen vortragen. Aber sie wünschen sich auch, dass es zudem in Babstadt eine Info-Veranstaltung gibt, denn nicht jeder sei mobil und könne in den Nachbar-Stadtteil fahren. "Das Thema betrifft nicht nur Obergimpern", betonen die Grundstücks-Eigentümer.