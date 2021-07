A6 bei Bad Rappenau. (guz) Kaum 24 Stunden nach dem schweren Lkw-Unfall vom Montag hat es am Dienstag nur wenige Kilometer vom ersten Unfallort entfernt erneut gekracht. Wieder war ein Lkw-Fahrer am Stau-Ende in einen stehenden Lastzug gekracht, diesmal gegen 16.30 Uhr, wieder war die Autobahn auf Höhe Fürfeld in Fahrtrichtung Heilbronn fast eineinhalb Stunden komplett und danach noch stundenlang teilgesperrt.

Im Unterschied zum Unfall am Montag, als es bei Blessuren geblieben war, wurde der Unfallverursacher diesmal jedoch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. In Lebensgefahr war er laut einer Erstinformation der Polizei aber offenbar nicht. Wir berichten in unserer morgigen Ausgaben über die Details, die am Dienstagabend noch nicht feststanden.

Im Nachgang zum Unfall am Montagabend, bei dem sich die Bergungsarbeiten eines Tanklastzuges bis nach 20 Uhr erstreckt hatten, hat die Polizei den Schaden inzwischen mit rund 100 000 Euro beziffert. Zur Art der transportierten Chemikalie wurden keinen Informationen gemacht. Es habe sich aber nicht um Gefahrgut gehandelt und es habe auch nicht die Gefahr bestanden, dass die Flüssigkeit austritt, teilte die Polizei am Montag mit.

Update: Dienstag, 6. Juli 2021, 18.47 Uhr