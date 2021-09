Seit 1822 wird in Bad Rappenau Sole gefördert. Im kommenden Jahr findet das 200. Jubiläum statt, doch mit Veranstaltungen halten sich die Verantwortlichen Corona-bedingt noch zurück. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. In einer Zeit, in der Veranstaltungen Pandemie-bedingt rar gesät sind, und wenn nur unter aufwendigen Hygiene-Auflagen stattfinden können, wirft ein großes Jubiläum bereits seinen Schatten auf die Kurstadt. Denn Bad Rappenau feiert 2022.200 Jahre Soleförderung. Der Dürkheimer Salinendirektor Georg Christian Heinrich Rosentritt beantragte im Februar 1821 die Konzession zu Probebohrungen auf der Gemarkung von Rappenau. Nachdem diese im November 1821 bewilligt wurde, fanden im Jahr 1822 schließlich erfolgreiche Bohrungen bis in eine Tiefe von 191,60 Metern statt. Und ohne die Sole-Förderung und spätere Ansiedlung der Kur, wäre die rund 22.000-Einwohner-Stadt nicht das, was sie heute ist.

Jedoch verwundert es ein wenig, dass die Planungen für das Festjahr etwas mehr als drei Monate vor Beginn noch in den Kinderschuhen stecken. So möchte Erich Schuh, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, auch auf RNZ-Nachfrage noch keine Einblicke in mögliche Veranstaltungen geben und verweist auf einen späteren Zeitpunkt.

Hintergrund Südlich des am Ostende der Salinenstraße gelegenen Salinengartens, in der Talmulde am Einsiedelwald, befindet sich die Bad Rappenauer Soleförderanlage mit historischem Tretrad, fahrbarem Bohrturm und fünf langgestreckten Pumpenhäuschen. Das Tretrad, eine von Menschen angetriebene Muskelkraftmaschine, fand bei der Niederbringung der [+] Lesen Sie mehr Südlich des am Ostende der Salinenstraße gelegenen Salinengartens, in der Talmulde am Einsiedelwald, befindet sich die Bad Rappenauer Soleförderanlage mit historischem Tretrad, fahrbarem Bohrturm und fünf langgestreckten Pumpenhäuschen. Das Tretrad, eine von Menschen angetriebene Muskelkraftmaschine, fand bei der Niederbringung der Bohrlöcher, deren Ausbau zur Soleförderung, ferner bei deren Reinigung und beim Einbau der Solepumpen Verwendung. Ab 1905 wurden seine Aufgaben vom fahrbaren, mit elektrisch betriebener Kabelwinde versehenen Bohrturm übernommen, der auch heute noch in Betrieb ist. Seit 1822 wird in Bad Rappenau Sole aus dem in rund 180 Metern Tiefe liegenden und über 32 Meter mächtigen Steinsalzlager gewonnen. Derzeit werden mehrere Bohrlöcher genutzt, um die Kureinrichtungen mit der nötigen Sole zu versorgen. Die Bad Rappenauer Sole ist eine vollgesättigte (27 Prozent) Natrium-Chlorid-Sole. In einem Liter Sole sind 316 Gramm Salze enthalten. (fsd)

Von städtischer Seite aus soll es eine entsprechende Ausstellung geben, war von Sprecherin Eva Goldfuss-Siedl und Stadtarchivarin Regina Thies zu erfahren. Für den Rest soll sich der Bad Rappenauer Touristik-Betrieb (BTB) verantwortlich zeigen, heißt es weiter. "Uns ist das Jubiläum wichtig, das werden wir auch entsprechend würdigen", sagt Geschäftsführer Dieter Wohlschlegel im Gespräch mit der RNZ. Jedoch drückt er auch auf die Bremse, denn noch immer sei es schwierig, etwas im Voraus zu planen. Das Corona-Virus habe Veranstalter noch fest in der Hand und werde dies auch noch eine Weile haben. "Wir wissen nicht, was wir können. Und das nicht nur beim Jubiläum, sondern auch bei BTB-Veranstaltungen", ergänzt Wohlschlegel. Als Beispiel nennt er das traditionelle Neujahrskonzert. Mit Blick auf die jetzigen Vorgaben dürften nur so wenige Besucher kommen, dass bald mehr Musiker auf der Bühne als Gäste zuhören. "Dabei lebt das Konzert von den vielen Leuten."

Dank "3G"- beziehungsweise "2G"-Regel habe man jetzt entsprechende Erfahrungen gemacht. Jedoch blieben die Leute vorsichtig oder seien reserviert gegenüber der Vorgaben. Denn nur eine der jüngsten BTB-Veranstaltungen, zu denen Corona-bedingt maximal zwischen 80 und 112 Leute kommen dürfen, sei ausverkauft gewesen.

Zudem machen steigende Ansteckungs- und Inzidenzzahlen weitere Planungen schwer. "Wir sind auch vorsichtig, denn wir wollen auch kein Hort von Infektionen werden", erklärt der BTB-Chef.

Mit Blick auf das Jubiläum seien aber erste Veranstaltungen in der Planung, verrät Wohlschlegel und betont: "Aber es ist noch nichts unterschrieben." So gibt es die Überlegung, über mehrere Tage hinweg am Gradierwerk Konzertabende zu veranstalten. "Das passt perfekt zur Sole", findet er. "Aber wir müssen sehen, wie sich alles entwickelt."

In den kommenden Wochen und Monaten wollen sich BTB, Stadt und Heimatverein zusammensetzen und schauen, "was machbar ist und auch bei den Besuchern ankommen würde". Letztendlich müsse man auch sehen, ob man Veranstaltungen im Inneren überhaupt plane oder man vermehrt auf Open-Air-Angebote setzt. Doch das alles ist noch Zukunftsmusik.