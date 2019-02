Die Musikschule Unterer Neckar kooperiert mit 27 Grundschulen. Eine davon ist die Astrid-Lindgren-Schule in Siegelsbach. Im Rahmen der musikalischen Früherziehung werden die Kinder in Blockflöten- und Bläserklassen an die Musik herangeführt. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach/Bad Rappenau. Gemeinsam mit sechs anderen Gemeinden - darunter Bad Rappenau, Bad Wimpfen oder Bad Friedrichshall - gehört Siegelsbach zu den Trägern der Musikschule Unterer Neckar. Bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung stellte Schulleiter Marco Rogalski dem Gremium die aktuellen Belegungszahlen vor und stellte die Entwicklung der letzten Jahre dar.

Bei der Musikschule geht es weiterhin bergauf. Das Haushaltsvolumen ist auf 1,4 Millionen Euro angewachsen, und die Schülerzahlen steigen seit Jahren kontinuierlich. Auch die Unterrichtsbelegungen haben in den zurückliegenden vier Jahren von 1927 auf 2468 zugenommen. Gegen den Trend liegt hierbei allerdings Siegelsbach - nachdem 2015 noch 62 Kinder die Musikschule besuchten, waren es 2018 nur noch 41. Bei den Unterrichtsbelegungen schrumpfte die Zahl von 76 auf 46. "Wir können nur die Kinder unterrichten, die da sind", konstatierte Rogalski, der sich aber optimistisch zeigte: "Vielleicht gibt es ja wieder Zuwachs."

Ratsmitglied Erwin Stech wollte wissen, ob die Musikschule eine Analyse betrieben hätte, worin die sinkenden Zahlen begründet werden. Rogalski verwies darauf, dass nicht mehr Kinder da seien. Drei Prozent Kinder im Verhältnis zur Einwohnerzahl (Siegelsbach hat 1670 Einwohner) seien ideal. Rogalski betonte, dass es aber nicht an der finanziellen Unterstützung liege. Zwar würden sich die Subventionen der Träger auch in den Beiträgen der Familien widerspiegeln, aber man könne nicht alle Kinder packen, wie man es wolle. "Alle Gemeinden haben die Möglichkeit, sich so einzubringen, wie sie es können", meinte Rogalski. Siegelsbach hatte im Vorjahr 11.000 Euro für die Musikschule im Haushalt eingestellt. Abgerufen wurden allerdings nur rund 9000 Euro.

Gemeinderat Gunter Koos bezeichnete die Zahl als "gar nicht so schlecht". Im Vergleich zu Bad Rappenau (412) mit deutlich mehr Einwohnern sei sie sogar "recht gut". "Wir brauchen uns für die Zahl nicht zu schämen", meinte Reinhard Hofmann. Ratskollege Bernd Weidemann betonte allerdings, dass in den 41 Schülern nicht nur Grundschüler aufgeführt sind. Es möge zwar sein, dass es in jungen Jahren weniger wird, aber er wollte wissen, was die älteren Kinder machen. Rogalski schob dies auf das G 8-Abitur und den "Daddelbereich", in dem die Kinder lieber an der Konsole spielen als ein Instrument zu lernen. Gremiumsmitglied Bernd Widmann hat selbst drei Kinder im Musikschulunterricht und gab einen kurzen Einblick. Er könne verstehen, dass nicht gewährleistet werden kann, dass in jedem Ort auch Unterricht stattfindet, aber die ständige Fahrerei nerve. "Kinder werfen dann leicht die Flinte ins Korn." Zudem sei nicht jede Familie in der Lage, zu den unterschiedlichen Orten zu fahren. "Wir kennen die Problematik", gestand Rogalski. "Das ist ein großes Handicap, das wir haben."

Die Musikschule will aber auch weiterhin auf Kooperationen mit Kindertagesstätten und Schulen setzen. Darunter auch die Siegelsbacher Astrid-Lindgren Schule. Zudem beziehe man bewusst örtliche Musikvereine mit ein, an denen die Schüler in Jugendkapellen oder Orchestern gebunden werden.

Aufgrund von Sparmaßnahmen wurden 2012 die Familien- und Sozialermäßigungen für die Musikschule seitens der Gemeinde abgeschafft. Siegelsbach ist damit die einzige Trägergemeinde, die diese Ermäßigung nicht gewährt. Um künftig die musikalische Früherziehung und Chancengleichheit aller Kinder zu fördern, sprach sich nun das Gremium dafür aus, die Leistungen wieder zu gewähren. "Kein Kind, das Musik lernen will, soll auf der Straße sitzen", begrüßte Rogalski das einstimmige Votum. Laut Ratsvorlage handelt es sich momentan um zwei Kinder und eine "überschaubare" finanzielle Aufwendung von knapp 89 Euro.