Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Welcher Spielplatz ist der beliebteste? Welcher sollte neu gestaltet werden? Diesen Fragen ging die Stadtverwaltung in den letzten Wochen mithilfe des Spielplatzchecks auf den Grund. 338 Teilnehmer füllten den Online-Fragebogen aus und teilten der Verwaltung mit, was ihnen auf den 39 Spielplätzen im Stadtgebiet gefällt, aber auch was noch fehlt oder nicht gefällt. Bereits während der Umfrage kristallisierte sich heraus, dass eine Neugestaltung des Waldspielplatzes beim Waldstadion ein Wunsch der Teilnehmer ist. "Die Ergebnisse haben sich abgezeichnet. Der Spielplatz ist sehr beliebt, aber viele wollten Veränderungen", sagt Olivia Edwards vom Tiefbauamt.

Der Waldspielplatz im Stadtwald nahe des Stadions belegt Platz drei beim Spielplatzranking. Daher hat Edwards ein Konzept für eine Neugestaltung dieser Anlage ausgearbeitet, das in der zurückliegenden Sitzung vom Technischen Ausschuss beschlossen wurde. Der Abbau der alten Geräte sowie die Anschaffung der neuen Geräte und Arbeiten zur Neugestaltung kosten insgesamt rund 77.000 Euro, hinzu kommen noch rund 15.000 Euro für die Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte.

1971 wurde der Spielplatz - damals noch vom staatlichen Forstamt - angelegt. Die Holzgeräte, ein Drehkarussel und die Seilbahn waren lange Zeit die Höhepunkte der Anlage. Über die Jahre wurden immer wieder marode Geräte ausgetauscht oder der Spielplatz beispielsweise mit einer Schaukel erweitert. Bei der Jahreshauptprüfung sei herausgekommen, dass einige Geräte "nicht mehr sicher gewesen" seien, sagte Edwards. Ebenso ist das vorhandene Tipi-Haus aus Holz marode. "Wir hatten die Idee, wenn drei Geräte wegfallen, den Spielplatz komplett neu zu gestalten", erklärte die Tiefbauamts-Mitarbeiterin. Der Wunsch kam ebenso aus der Bevölkerung, wie der Spielplatzcheck zeigt. Das Konzept hingegen aus ihrer Feder.

Neu entstehen soll ein naturnaher Kletterwald "in verschiedenen Schwierigkeitsgraden" für die größeren Kinder sowie ein Spielbereich für Kleinkinder. Die vorhandene Seilbahn wird durch eine neue ersetzt, zusätzlich sollen zwei neue Waldliegen aufgestellt werden, damit auch die Eltern entspannen können, während die Kleinen herumtoben. Für die Liegen vergleiche man momentan Angebote, ein Lieferant wurde nicht ausgewählt. Edwards hatte bereits den im Vorjahr in Zimmerhof umgebauten Spielplatz geplant und berücksichtigte auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung in ihrer Planung für den Waldspielplatz. "Klettern ist für die motorische Entwicklung der Kinder immer super", meint Edwards.

Aufgrund der Lieferzeit von sechs bis neun Monaten können die Arbeiten zur Neugestaltung frühestens im September starten. "Uns wäre früher lieber gewesen", bedauert Edwards. Bei den Geräten greife man im Zuge der Neugestaltung auf langlebige Unikate aus Robinienhölzern zurück. Diese werden von der Firma Seibel, die den Zuschlag erhielt, eigens für den Waldspielplatz geplant.

Die Ergebnisse der Spielplatzumfrage werden nun ausgewertet und in ein Gesamtkonzept für die Spielplätze im Stadtgebiet eingearbeitet. Dieses soll im Sommer im Gemeinderat vorgestellt werden.