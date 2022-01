Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Mit einem neuen Angebot meldet sich das Jugendhaus "Maximal" an diesem Mittwoch aus der Winterpause zurück. Mit einem "Tech Tüftel Club" wollen Jugendhausleiter Eric Fuchs und Sven Krautwald auch wieder neue Kinder und Jugendliche in die Einrichtung locken, die über das Projekt hinaus dem "Maximal" erhalten bleiben. Aber was ist der "Tech Tüftel Club"?

"Unsere Idee ist es, in Rahmen dieses einjährigen Projekts ein über das Internet steuerbares Auto zu bauen", erklärt Krautwald. Hierfür erhält die Einrichtung eine Unterstützung von rund 6500 Euro von der Telekom-Stiftung. Der größte Teil wird in Form von Materialien bereitgestellt. So erhält das Jugendhaus neben der Ausrüstung und elektronischen Teilen auch einen neuen Laptop sowie einen 3D-Drucker. "Es ist geplant, dass wir die Karosserie unseres Autos selbst entwerfen und auch drucken", freut sich Krautwald auf das Projekt. Zudem kann mit der Fördersumme auch ein externer Programmierer angeheuert werden, der den Teilnehmern Tipps und Tricks zeigt.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren. Computer- beziehungsweise programmierspezifische Vorkenntnisse werden nicht benötigt, sagt das Jugendhausduo. "Wir wollen, dass alle teilnehmen können, die möchten. Das Angebot ist niederschwellig." Wie Krautwald bereits verrät, wolle man zunächst mit kleinen Robotern aus einem vorangegangenen Projekt beginnen.

Denn bereits vor einigen Jahren hatte das "Maximal" schon einmal den Zuschlag von der Telekom-Stiftung erhalten – damals für das Projekt "Mein Freund der Roboter?!" Die Einrichtung erhielt im Rahmen der Förderung mehrere technische Sets sowie eine Drohne. Zusammen mit Krautwald bauten die teilnehmenden Jugendlichen sogenannte Mindstorms-Roboter aus Lego. Später entwickelte die Gruppe zusammen noch ein kleines Spiel.

Da normalerweise eine zweite Förderung seitens der Stiftung aussichtslos sei, sei man umso erfreuter, dass man erneut den Zuschlag erhalten hat, erzählen die beiden Pädagogen. "Fragen kostet bekanntlich nichts. Und es hat tatsächlich geklappt", sagt Fuchs. Vor allem das Argument, dass wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht alle Jugendlichen an einem Ort sind und man das Projekt auch räumlich getrennt gut umsetzen kann, scheint Wirkung gezeigt zu haben, vermutet Krautwald.

Traurig ist er allerdings darüber, dass wegen der Pandemie kein Treffen in der Stiftungszentrale in Bonn stattgefunden hat. Normalerweise werden alle geförderten Einrichtungen in die ehemalige Bundeshauptstadt eingeladen. "Das fällt leider weg. Das ist ein toller Austausch vieler Sozialpädagogen."

Start des "Tech Tüftel Clubs" ist an diesem Mittwoch ab 17 Uhr. Eine Anmeldung unter Telefon 07264 / 205604 oder über die Instagram-Seite des Jugendhauses ist erforderlich. Bis zu zwölf Kinder und Jugendliche können an dem Projekt teilnehmen. Auch ein späterer Einstieg ist laut dem Pädagogenduo noch möglich. Zum Auftakt am Mittwoch wolle man mit den Teilnehmern einen einfachen Rahmen stecken und erklären, was in den kommenden zwölf Monaten gemacht werden soll. "Wir werden auch ein bisschen was zeigen", sagt Fuchs.

Wie der Jugendhausleiter mitteilt, ist das Interesse an dem neuen Projekt hoch. Nach einem Post in den Sozialen Medien hätten sich bereits einige Jugendliche angemeldet. Doch voll ist der Club noch nicht. Daher habe man einige Stammgäste auch persönlich angerufen oder werde in der Schule noch mit Plakaten auf das Angebot hinweisen. "Ich denke, es wird drei bis vier Wochen dauern, bis das an Fahrt aufnimmt", schätzt Fuchs.

Nach der kurzen Winterpause startet an diesem Mittwoch auch wieder die Hausaufgabenbetreuung im Jugendhaus "Maximal". Und ab Donnerstag wird von 16 bis 21 Uhr (freitags 15 bis 21 Uhr) wieder ein offener Betrieb angeboten. Bis zu 22 Jugendliche pro Tag können dann wieder die Einrichtung besuchen. Fuchs und Krautwald weisen darauf hin, dass im Jugendhaus die "3G"-Regel gilt. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren reicht der Schülerausweis als Testnachweis. Zudem gilt weiterhin Maskenpflicht.