24 Angehörige aus sechs Familien wurden deportiert und umgebracht. Eine Gedenktafel, die 19 Jahre lang im Rathaus stand, soll nun auf dem Dorfplatz in Bonfeld in direkter Nähe zu den Stolpersteinen an die Opfer erinnern. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Rund sechs Millionen europäische Juden ließen beim Holocaust des NS-Regimes zwischen 1941 und 1945 ihr Leben. Die Gräueltaten hinterlassen noch immer ihre Spuren – regelmäßig wird an das Menschheitsverbrechen erinnert, damit es sich nie wiederholt. Auch in Bonfeld lebten zur Zeit des Aufstiegs der Nationalsozialisten Juden, auch sie fielen dem NS-Terror zum Opfer. Bisher erinnerten vier Stolpersteine in der Kirchhausener Straße an die damaligen Familien, die deportiert und getötet wurden. Doch dabei soll es nicht bleiben: Am 28. November wird am Dorfplatz gegenüber des Bürgerbüros eine Gedenktafel aus Bronze eingeweiht. Der Tag ist nicht zufällig gewählt, denn vor genau 80 Jahren wurden die Familien zum Sammellager Killesberg in Stuttgart gebracht. Von dort mussten sie weiter nach Riga fahren. Keiner von ihnen kam zurück.

Neu ist die Gedenktafel keinesfalls. Die erste Idee und den Text gibt es seit 1988. Dieser wurde damals von der Kirchengemeinde aufgesetzt. Doch bis zur Umsetzung hat es noch einige Jahre gedauert. Denn erst Anfang der 2000er-Jahre wurde die Bronzetafel von der US-Amerikanerin Susan Schoenenberger, deren Urgroßeltern Jeanette und Karl Ladenburger aus dem Bad Rappenauer Ortsteil stammten, gestiftet. Über das Schicksal ihrer Urgroßeltern und anderer Verwandten hat sie damals das Buch "Don’t Forget Us" veröffentlicht. Impulsgeber waren mehrere Briefe ihrer Urgroßeltern. Der letzte wurde im November 1941 verfasst und endet mit den Worten "Adieu und vergesst uns nicht".

Den Text gibt es schon seit 1988, umgesetzt wurde die Tafel aber erst 2002. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Letztendlich wurde die Tafel 2002 bei einem bewegenden Akt im Rathaus enthüllt – anwesend war auch die Stifterin mit ihrer Familie. Doch aufgestellt wurde die Tafel nie: "Es war damals nicht möglich, man hatte zu viele Bedenken", vermutet Renate Cochrane. Somit fand sie ihren Platz im Rathaus und nicht auf einem öffentlichen Platz in Bonfeld, was sich jetzt aber ändert. Doch die Tafel in Bonfeld ist ein Duplikat. Auch weiterhin soll ein Exemplar im Rathaus zu sehen sein.

In den vergangenen Monaten hat sich die Pfarrerin in Rente intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Eigentlich lebt sie mit ihrem Mann in Südafrika, doch noch bis Anfang Dezember wird Cochrane in ihrer Heimatstadt bleiben. Da Reisen, die geplant waren, Corona-bedingt abgesagt werden mussten, habe sie endlich die Zeit dafür gefunden, das Thema aufzuarbeiten. "Wir sehen das in der Familie auch als Sühne", sagt sie. Denn ihr Vater kam 1948 als Soldat aus dem Krieg zurück nach Bonfeld und war anschließend dort rund 40 Jahre als Pfarrer tätig.

Bei ihrer Recherche sei sie mit vielen "erschütternden Dingen" konfrontiert worden. Sie habe immer gedacht, dass das "ganze Dorf geschwiegen" hat und hier viele Menschen Nazis gewesen seien. Jedoch habe sie herausgefunden, dass die Bonfelder wirklich nicht gewusst haben sollen, dass ihre jüdischen Mitbürger deportiert worden sind. Denn aus den Deportationsberichten sei dies an keiner Stelle ersichtlich gewesen: "Es hieß, sie müssen zum Arbeitseinsatz in den Osten", beschreibt Cochrane, die zwar in Bonfeld aufgewachsen ist, aber von dem Schicksal der jüdischen Bewohner kaum etwas wusste.

Vielmehr habe es damals ein gutes Miteinander gegeben. Denn wie Cochrane erzählt, gebe es Quellen, die belegen, dass sich die Menschen nach der Pogromnacht im November 1938 gegenseitig geholfen hätten und die Bauern Juden zu "fairen Löhnen und Bedingungen" auf ihren Äckern haben arbeiten lassen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November hatten die Nazis nicht nur die Synagoge zerstört, sondern auch viele jüdische Geschäfte geplündert. Bereits vorher wurden viele der später Ermordeten gezwungen, ihren Beruf aufzugeben.

Zur Einweihung unter dem Motto "Lichter im Dunkeln" wird es einen stillen Rundgang zu den ehemaligen Adressen der Familien Hertz, Hirsch, Ladenburger, Ottenheimer, Schlesinger sowie Zion geben. Vor jedem Grundstück werden die Namen der jüdischen Bewohner Bonfelds verlesen. An der Gedenktafel selbst soll für jedes Opfer eine Kerze angezündet werden, sagt Cochrane. Insgesamt wird 24 Personen gedacht. Beginn des Rundgangs ist um 11.30 Uhr.