Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Dass die Siegelsbacher Straße zwei Schutzstreifen für Radfahrer bekommen soll, hat der Gemeinderat nach langer Diskussion bereits bei einer Sitzung im Juni entschieden. Damals war das Gremium mit 21 Ja-Stimmen einem Antrag der Grünenfraktion gefolgt und hatte sich gegen den Verwaltungsvorschlag, der nur einen Schutzstreifen in Richtung Ortsausgang vorgesehen hat, gestellt. Nur wenige Wochen später stand das Thema nun erneut im Mittelpunkt einer Ratssitzung im Kurhaus. Dabei galt es, die Finanzierung des mit 510.000 Euro bezifferten Projekts (der Verwaltungsvorschlag hätte 14.000 Euro gekostet) zu klären und einen Maßnahmenbeschluss zu fassen.

Da das Projekt in dieser Form nicht geplant war, wurden im Haushalt auch keine entsprechenden Mittel für zwei Schutzstreifen vorgesehen. Das Geld wird nun aus anderen Projekten, die im Haushalt enthalten sind aber noch nicht begonnen wurden, gezogen. Unter anderem betrifft dies die Innenstadtgestaltung auf dem Rathausplatz. "Es ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt und wir weiterverfolgen. Aber da sind wir noch nicht so weit und können das Geld anderweitig verwenden", erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Wie berichtet, muss für diese Variante die Fahrbahn von 6,10 auf sieben Meter verbreitert werden. Erreicht werden soll dies, indem der zwischen Straße und Friedhofsmauer befindliche Grünstreifen entfernt wird. Darüber hinaus muss die Lage der Bushaltestelle angepasst und der Fahrgastunterstand versetzt werden.

Zusätzlich müssen die Einfriedungsmauer am Kriegerdenkmal sowie die Zugangstreppe zum Friedhof auf der Ostseite versetzt werden. Und der Baum am Ehrendenkmal muss weichen. Bei diesem Vorhaben müssen auch die denkmalschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden.

Doch dazu wird es nicht mehr kommen. "Da mehrere Kollegen des Gemeinderats sich mit diesen beiden Maßnahmen zum Herstellen eines beidseitigen Schutzstreifen nicht anfreunden können, was wir teilweise nachvollziehen können, stellen wir folgenden Antrag", sagte Grünen-Sprecher Ulrich Feldmayer. Die Kompromisslösung sieht vor, dass der stadteinwärts führende Streifen bereits auf Höhe der Einmündung zur Bürgermeister-Hermann-Hofmann-Straße endet. "Ein Eingriff in das Kriegerdenkmal wie auch in die Zugangstreppe werden dabei nicht erforderlich und bleiben unangetastet."

Bevor er das Wort seinen Ratskollegen übergab, machte Feldmayer noch Werbung für diese Lösung und zählte einige positive Aspekte des Vorhabens auf. Mit Schutzstreifen erreiche man, dass sich die Geschwindigkeit der Autofahrer senke und bewusster überholt werde. Darüber hinaus gebe es deutlich weniger Fahrradunfälle. Weitere Vorteile seien eine direkte und sicherere Radwegeverbindung für die Anwohner an der Siegelsbacher Straße sowie mehr Klimaschutz, wenn immer öfter Menschen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen.

"Vor einem Jahr haben wir in der Heinsheimer Straße einseitig einen Schutzstreifen angelegt. Die Lösung hat sich bewährt", meinte CDU-Stadtrat Timo Reinhardt. Zwei Schutzstreifen seien für ihn auch in der Siegelsbacher Straße nicht notwendig. "Die Kosten stehen in keinem Verhältnis. Alternativen sind vorhanden. Wir rechnen mit einer 80-prozentigen Förderquote. Was ist, wenn wir keine bekommen?" Er sei aus ökologisch wie ökonomischer Sicht gegen einen zweiten Schutzstreifen.

OB Frei entgegnete, dass das Projekt nur dann umgesetzt wird, wenn die Stadt auch eine entsprechende Förderzusage erhält. "Das Programm ist mit 70 Millionen Euro gestartet. 30 Millionen sind noch einmal hinzugekommen. Die Chancen stehen nicht schlecht", betonte Feldmayer.

Bei elf Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung folgte das Gremium mehrheitlich dem Vorschlag der Grünenfraktion, den westlichen Schutzstreifen zu verkürzen und somit das Ehrendenkmal unberührt zu lassen.