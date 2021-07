Bad Rappenau. (pol/mare) Ein Lkw-Fahrer hat am Montagabend auf dem Autohof am Buchäackerring 40 mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei spricht in einer ersten Meldung von einem "randalierenden Sattelzug-Fahrer".

Die Gründe sind noch nicht bekannt. Es sei zu größeren Schäden gekommen, die Ermittlungen dauerten aktuell an.

Weitere Informationen folgen ...