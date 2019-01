Heilbronn. (pol/mare) Es ist ein harter Schlag gegen die Drogenkriminalität: Die Polizei hat im Großraum Bad Rappenau nach monatelangen Ermittlungen einen Rauschgiftring zerschlagen. 17 Menschen wanderten in Untersuchungshaft, 60 Verfahren wurden eingeleitet, wie die Beamten mitteilen.

Aber der Reihe nach: Es begann im April 2018. Eine 27-jährige Frau wurde bei Walldorf festgenommen. Sie hatte 100 Gramm Kokain im Gepäck. Dank dieses Fangs deckte die Polizei auf, auf welchen Wegen Drogen beschafft und weiterverkauft wurden.

Die Frau war nämlich nach Frankfurt unterwegs gewesen, um das Kokain abzuholen und an einen Empfänger weiterzugeben. In ihrer Wohnung fanden die Beamten 32 Kilogramm Marihuana. Ihre Komplizen - drei Männer im Alter von 38, 32 und 34 Jahren - gerieten schnell ins Visier der Polizei.

Sie dealten im großen Stil und beschafften die Drogen im Ausland. Zwei der Männer wurden bereits im Juni 2018 festgenommen, wobei nochmals 3,8 Kilogramm Marihuana der Polizei in die Hände fielen. Der dritte Dealer ging den Ermittlern dann im Juli ins Netz.

Nun waren deren Kunden dran. Wobei: Auch die dealten schwunghaft mit Rauschgift. Die Polizei stellte dabei weitere Drogen sicher: 4,5 Kilogramm Marihuana, 600 Ecstasy-Tabletten, 800 Gramm Amphetamingemisch.

Weitere Abnehmer wurden am 26. August 2018 in Fürfeld verhaftet - und diese Festnahmen führten wiederum dazu, dass ein anderer Dealerring aus dem Raum Kirchardt und Bad Rappenau zerschlagen werden konnte. Hier wanderten fünf Dealer in Haft.

Zwei der drei Dealer, durch deren Verhaftung die Polizei auf die weiteren Spuren gelangt war, wurden inzwischen rechtskräftig verurteilt. Der 38 Jahre alte Mann muss für sechs Jahre ins Gefängnis, der 32-Jährige wird die nächsten sechs Jahre und drei Monate hinter Gittern verbringen.